美銀調查：環球基金持現金水平21年高

基金經理尤其看好來年內地表現

該調查是在10月7日至13日進行，投資者已增持現金、公用事業、主糧行業及美元，並且減持美股、英鎊、歐元區項目及科技股。大部分交易，形同持有美元長倉。不過，持相反理論者，則持英鎊長倉、轉持有股票、持有歐盟區股份及消費類股份。基金經理多認為，若美國個人消費支出平減指數少於4%，才足以支持聯儲局去改變息率政策。

該行另一份報告、亞洲基金經理調查進一步顯示，大部分基金經理認為，未來12個月亞洲地區企業的盈利會較目前為弱，因此有淨數72%的受訪者認為，之前所定的每股盈利增長共識預測，處於過高的水平。

指堅持清零為內地最顯著風險

同時，區內基金經理在未來12個月對內地及香港市場仍然有所偏好，尤其看好內地市場表現，並且預料之前表現跑贏的印度市場會失去業界歡心。受訪基金經理指出，由於預期來年內地的貨幣寬鬆政策，因此有淨數61%的受訪者表示，會對內地經濟表現感到樂觀。但多數受訪者認為，由於二十大會議並無表明內地防疫政策會改變，並持續堅持動態清零的舉措，形同對內地經濟復蘇投下信心一票的業界潑了一盤冷水，更有淨數61%的受訪者認為，堅持清零政策是中國市場最顯著的風險。