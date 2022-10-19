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大行唱好華晨中國 花旗首籲「買入」

標籤：經濟

【明報專訊】汽車股華晨中國（1114）近日獲一眾大行唱好，有意見認為華晨會在年底前宣派特別股息，分發出售華晨寶馬25%股權的部分款項。消息帶動華晨股價全日高走，以高位3.42元收市，全日勁升16％，成交額達2.58億元。投行花旗首次給予華晨「買入」評級，目標價7.1元，該行預計華晨第四季表現將優於同業，隨着供應鏈改善，寶馬的市場份額將在明年恢復。

花旗預料，合資華晨寶馬今明後3年淨利潤分別達299億、 333億、和324億元人民幣， 推動因素包括今年至後年的銷量將錄得2%的年複合增長率，以及今明後3年的平均售價分別升10％、3％和1％。花旗料華晨今年淨利潤率（不包括汽車金融）達11.9％，明年料升至12.6％。

中銀國際：公司或考慮派特別股息

另一投行中銀國際引述上周五與華晨管理層的對話，並獲對方回應有關停牌事宜，華晨指第三方調查停牌的工作已完成，公司已聘請獨立顧問作為內部管控，以防止日後再出現類似的不當行為。 管理層表示，將在今年底前確認有關出售華晨寶馬25％股權所募集約207億元的資金用途。

中銀國際認為，鑑於華晨目前手頭上沒有潛在投資項目，公司或會考慮將大部分淨收益作為特別股息分派，以刺激股價。 華晨股價月初復牌以來累計跌六成。該行將華晨評級上調至「買入」，目標價維持4.5元不變。

投行大和表示，出售華晨寶馬汽車25%股權予寶馬後，相信其在特別股息上有潛在驚喜，料特別股息或股份回購金額將達至由寶馬收到的對價約70%，又認為集團或將繼續進行汽車融資和汽車零部件業務。

大和將華晨評級上調至「買入」，目標價由2.8元上調至3.9元。