大行唱好華晨中國 花旗首籲「買入」

花旗預料，合資華晨寶馬今明後3年淨利潤分別達299億、 333億、和324億元人民幣， 推動因素包括今年至後年的銷量將錄得2%的年複合增長率，以及今明後3年的平均售價分別升10％、3％和1％。花旗料華晨今年淨利潤率（不包括汽車金融）達11.9％，明年料升至12.6％。

中銀國際：公司或考慮派特別股息

另一投行中銀國際引述上周五與華晨管理層的對話，並獲對方回應有關停牌事宜，華晨指第三方調查停牌的工作已完成，公司已聘請獨立顧問作為內部管控，以防止日後再出現類似的不當行為。 管理層表示，將在今年底前確認有關出售華晨寶馬25％股權所募集約207億元的資金用途。

中銀國際認為，鑑於華晨目前手頭上沒有潛在投資項目，公司或會考慮將大部分淨收益作為特別股息分派，以刺激股價。 華晨股價月初復牌以來累計跌六成。該行將華晨評級上調至「買入」，目標價維持4.5元不變。

投行大和表示，出售華晨寶馬汽車25%股權予寶馬後，相信其在特別股息上有潛在驚喜，料特別股息或股份回購金額將達至由寶馬收到的對價約70%，又認為集團或將繼續進行汽車融資和汽車零部件業務。

大和將華晨評級上調至「買入」，目標價由2.8元上調至3.9元。