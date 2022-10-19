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英倫銀行否認延售國債 鎊匯曾跌穿1.13

【明報專訊】《金融時報》引述消息稱，英倫銀行將繼續延遲計劃於10月31日啟動的量化緊縮（QT），再次押後出售在資產購買計劃下持有的英國國債，但英倫銀行已否認消息。英倫銀行發言人稱，《金融時報》關於央行「已決定」推遲英國國債銷售的報道「不準確」。英倫銀行澄清後，英鎊兌美元由漲轉跌，一度跌穿1.13。英國10年期國債孳息率又穿4厘。

不過彭博社指出，英倫銀行的澄清聲明，並沒有排除英倫銀行稍後宣布延期的可能。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）領導的央行決策者一直表示，願意在市場受壓時改變策略。不過英倫銀行曾表示，延遲銷售計劃所需的條件很高。

10年國債孳息率升穿4厘

貝利周末表示，英倫銀行目前並未將其債券存量積極用於貨幣政策調控，基準利率仍是主要的政策工具。《金融時報》此前報道，由於英國國債市場仍然受壓，英倫銀行原訂計劃於10月6日開始的資產銷售計劃押後至10月31日，在市場壓力下將進一步推遲。

倘QT計劃不變，英倫銀行將於10月31日，即財相侯俊偉發表中期預算案同日，開始量化緊縮。Jefferies International分析指出，每季100億鎊（約887億港元）的賣債速度，在正常情况下很容易獲市場吸納。《金融時報》上周也曾誤傳消息，指英倫銀行將延長緊急買債措施，但最終買債措施如期於上周五結束。

（綜合報道）

[國際金融]