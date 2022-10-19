moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

微軟裁員 料涉少於千人

【明報專訊】全球經濟前景轉弱之際，微軟（美：MSFT）證實裁減人手，但未透露裁員規模。據美國新聞網站Axios及《商業內幕》引述消息稱，微軟裁員少於1000人，涉及多個地區及部門，包括遊戲機Xbox及瀏覽器Edge的部門。相比之下，Tesla（美：TSLA）近期則加快招聘人手，據路透社統計，Tesla在中國以外的職位空缺，較6月中增加五成。

未來續投資業務 關鍵領域招聘

在微軟視窗（Windows）需求放緩之際，微軟發言人證實裁員，強調像所有企業一樣會定期評估業務重點，並相應地調整架構，預計未來一年仍將繼續為業務投資，並在關鍵增長領域招聘人手。微軟7月曾預告，將在全球裁減不到1%的人手，涉及諮詢、客戶服務等部門。

微軟網站顯示目前在全球僱用約22.1萬名員工。

微軟預計，在截至9月底的第一財季，收入按年僅增約10%，低於5年多以來的增幅。由於增長前景轉弱，Twitter（美：TWTR）、Netflix（美：NFLX）和Uber（美：UBER）等科技企業也在凍結人手或裁員，以應對增長放緩及宏觀經濟因素等影響。《華爾街日報》引述知情人士稱，facebook母企Meta（美：META）也計劃在未來數月削減至少10%開支，部分支出透過裁員節省。

Tesla擬聘6900人

較6月增50%

今年6月，Tesla行政總裁馬斯克透露，需要凍結招聘及裁員一成，令其官方招聘網站在6至7月張貼的職位顯著減少，但在8月起該公司又加快招聘速度，本周其招聘網站貼出超過6900個職位，較6月中激增50%，當中約四分之三空缺來自美國，其次是德國和加拿大，主要涉及工程與信息技術、車輛服務及製造部門的職位；上述空缺不包括中國廠房。

（綜合報道）

[國際金融]