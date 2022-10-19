龍彩霞：首域盈信基金經理李青：日企不乏優質股 圓弱影響微

宏觀經濟而言，現時美國為抑壓通脹，在今年連續加息到3至3.25厘，令美匯指數創二十年新高。其他貨幣則貶值，而日本一向渴望通脹重臨，李青指現時日本通脹觸及31年高位並不是健康現象。主要是日本企業不願給員工加薪，其企業文化傾向不會裁員及不會因為經濟環境變差而減薪，故管理層對加薪行動變得謹慎。現時市場觀望企業會否因日本首相岸田文雄呼籲調整薪酬，而有實際行動。若日本大企業可以調整薪酬，則日本會有健康通脹，亦對其股市有正面帶動。

倘日企帶頭調薪 料現健康通脹

不少大型指數成份股公司都是經營大量海外業務，外匯敏感度較高的企業會否在環球波動情况下受影響？她認為，日本經濟本身具備極高防守力，以及受國內需求帶動。事實上，日本的出口佔國內生產總值不足20%。有關日本市場的另一項誤解，是當地人口老化和通縮持續，導致缺乏高增長和回報的優質企業。她表示其實日本有不少大型企業增長穩定，舉例日本的奧林巴斯生產的胃鏡，其市場佔有率近七成，其截至2022年3月的營業年度，該企業預計其淨利潤將比上年增長48.6%至1720億日圓（約94.6億港元），銷售額為1.02萬億日圓（約560億港元）增長17.3%。因此，她表示，日本市場的投資範疇極廣，其中不乏優質企業。這些公司重視持續創造增長及回報，並且不受全球宏觀環境所影響。

她相信日本擁有大量實力雄厚的全球性企業，而且這些公司在長期增長的行業中佔據極高市佔率，有關行業包括工廠自動化、機器視覺、醫療設備及半導體等。第二，日本的強大消費品牌能夠受惠於亞洲的人口結構利好因素，而亞洲佔全球人口的超過60%。除此以外，該區的中等收入家庭數目不斷上升，消費力與日俱增。

從滲透率低新興行業尋潛力股

她相信日本的純國內企業可以提供更多投資機會。她傾向於日本滲透率較低及新興的行業中發掘投資良機，例如電商、電子支付及軟件即服務行業等。這些行業往往缺乏足夠的市場研究，她認為這是日本值得投資者留意的真正原因。李青表示研究日本市場的分析師中，原來超過 70% 的日本上市公司只有一名分析師，甚或完全沒有分析師負責追蹤。首域盈信的日本策略是由下而上地逐一挑選股票，極少受到指數持倉的影響。故此，她的投資組合集中度頗高，大約由40至45隻高度看好的股票組成。

聚焦長線 避結構性問題周期推動企業

首域盈信資產管理的團隊相信，避開某類股票與買入某類股票同樣重要。有鑑於此，她不會投資於對社會或環境造成直接危害的行業，也不會買入存在結構性問題，或者純粹由全球宏觀周期推動的公司。她是長線投資者，投資期介乎三至五年，甚至更長。她的投資理念核心，是發掘不受宏觀環境影響，能夠持續帶來投資回報和增長的優質企業。一旦她對企業建立了足夠的信心，她便會嘗試以合理價格買入和長期持有股票。

她會從三個方面評估企業，包括業務及管理質素，以及增長可持續性。在業務方面，她會尋找在小眾行業佔據極高市佔，並且逐漸進軍相關市場的企業。此外，她傾向投資於採用輕資產業務模式的公司。在她眼中，這是企業在經濟低迷時維持高投入資本回報率及強大盈利抗跌能力的關鍵，她亦較喜歡投資於能夠持續創新的企業。

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明報記者 龍彩霞

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