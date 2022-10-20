港府爭取南沙前海設立保險售後服務中心

保聯指出，回應調查的會員佔市場毛保費份額達86%，會員普遍認為自由流動的限制，影響香港作為風險管理樞紐的競爭力，其中91%受訪者認為，其保留和吸引人才能力低於疫情前水平，有93%受訪者表示邊境關閉、隔離和檢測要求對企業高管和決策者的自由流動產生負面影響。

保聯：85%受訪者同意即撤所有旅遊限制

會員意見調查提及，許多香港保險公司關注香港作為國際保險中心的競爭力。新加坡近年推出多項政策改革，提供財政激勵方式以吸引海外公司將業務轉移到新加坡，並吸引海外人才，相對香港疫情相關的限制，令險企在香港營運成本偏高。保聯稱，若想為本港的產險及壽險公司取得亞洲離岸市場，必須妥善處理這兩個推拉因素，方能吸引人才和資本來港。

大灣區保險售後服務中心在2019年提出，目前3地監管機構仍在討論細節，李家超在《施政報告》稱會爭取短期內在南沙、前海等地設立，為持有香港保單的內地居民提供諮詢、理賠及續保等支援。保監局回應現正就報告提及多項措施，包括跨境汽車保險安排，與內地監管機構及其他相關部委積極協商。另當局準備在今年內就設立保單持有人保障計劃建議展開公眾諮詢。保聯表示一直與香港和內地監管機構保持聯繫，從多角度向監管當局反映香港業界的意向、要求和看法。業界期望早日落實籌建工作，制訂適切方案，並已準備就緒在相關政策和細節公布後全力配合。

（2022年施政報告）