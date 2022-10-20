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李寧：維持全年淨利潤高雙位數增長指引

標籤：經濟

【明報專訊】體育用品股李寧（2331）公布第三季表現，不計李寧YOUNG，李寧整個平台同店銷售按年錄得高單位數增長，去年同期錄得20%至30%高段增長。集團副總裁及首席財務官趙東升在分析員會議表示，維持原先全年收入高雙位數至20%低段增長、淨利潤高雙位數增長的指引，強調庫存仍維持在健康水平。

按渠道劃分，李寧第三季零售渠道的同店錄得中單位數增長，去年同期則錄得30%至40%的低段增長；批發渠道同店錄得高單位數增長；電商業務同店錄得10%至20%中段增長。

零售表現方面，不計李寧YOUNG，李寧銷售點零售流水按年錄得10%至20%中段增長，去年同期為40%至50%低段增長。按渠道劃分，包括零售及批發的線下渠道錄得10%至20%中段增長，其中零售錄得20%至30%低段增長；批發錄得10%至20%低段增長；電商業務錄得20%至30%中段增長。趙東升表示，第三季庫存總額按年略有所增加，惟強調受季節因素影響，亦是正常水平。此外，第三季的折扣力度按年及按季均有低單位數升幅，第四季將「動態跟進」折扣率，相信出現大幅度折扣的機會不大。

新產品涉「辱華」發聲明致歉

十一黃金周方面，趙表示疫情令店舖人流有一定限制，已每日跟進表現，希望將疫情影響降至最低，現正規劃明年業務發展，暫未能給出詳細指引。截至今年9月底止，李寧共有6101個銷售點，較6月底淨增加164個，年初至今淨增166個，當中零售業務淨增加179個，批發業務淨減少13個。另李寧YOUNG截至第三季末共有1238個銷售點，按季淨增加63個，年初至今淨增加36個。

此外，李寧同日早上就新產品「辱華」風波發聲明致歉，指新品飛行帽設計源於中國古代頭盔，未來將虛心聽取各種聲音反饋，做出讓消費者更認可產品，但聲明無助李寧股價表現，昨繼續捱沽，最低曾見52.65元，收市跌6.45%至52.95元。