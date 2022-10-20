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內媒：小型內房獲准發債自救

【明報專訊】內房救市一直未傳導至小型內房，昨終傳好消息。據內地澎湃新聞報道，除了部分「示範房企」如新城控股（滬：601155）、碧桂園（2007）及龍湖（0960）等正推進發行由中債信用增進投資公司提供全額擔保的債券（簡稱「中債增」）外，部分一直未參與試點的房企亦傳可以發行相關債券。當中卓越置業旗下的卓越商管已於10月3日發行6億元「中債增」，中駿（1966）更回應指一直積極溝通，惟目前未有進一步細節。此外金輝集團（0137）、綠地控股（滬：600606）及合景泰富（1813）亦傳有意發行「中債增」債券。

近日已傳「示範房企」之一的新城控股計劃發行15億元「中債增」債券，是繼9月發行10億「中債增」債券後再一次發債。碧桂園及龍湖等多間內房據報亦正推進「中債增」債券發行，當中旭輝（0884）傳擬發行不超過10億元額度，是公司陷入債務違約後首次傳出融資消息。該公司亦公布10月26日起為旗下公司債「20旭輝03」支付到期債息。

對於內房接連債務違約，內地券商華創證券報告表示，內房第三季度展期及違約債券共95隻，涉及51家違約主體，14家主體為首次違約，與今年第二季度末相比，按主體總數統計的民企違約率明顯上升。但隨着市場出清，違約房企數量呈逐月下降態勢。在9月份支持政策密集出台下，民營房企大規模違約潮有望接近尾聲。

民企信用表現

惠譽憂愈來愈落後

國際評級機構惠譽則發表季度評估，指內房市場持續低迷，雖然8月起推出部分地方取消首置按息下限、保交樓專項貸款等措施，不過認為不太可能為樓市帶來強力的恢復。與政府關係較弱的房企能進入資本市場的途徑仍相當有限，民企信用表現將愈來愈落後於國企同業。

發債消息一度帶動內房股造好，惟午後隨大市回軟，部分股份更要倒跌。如合景泰富曾升6.1%，收市倒跌5.1%。碧桂園、龍湖及潤地（1109）收市全部倒跌。