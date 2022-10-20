按證發ESG債 兩年票面定息5厘

僅適用於專業投資者

專業投資者指持有800萬元資產，當中包括投資市值、存款證及現金或現金等值存款即乎合資格申請。該票據屬高級無抵押票據，標普日前給予AA+穩定評級。據悉，按證公司發行300億美元的兩種中期票據，分別以港元計價的兩年期票據和以人民幣計價的3年期票據。東方匯理銀行及匯豐就ESG框架的成立為按證公司擔任聯席銀行。

按證公司日前宣布，已發布《社會責任、綠色及可持續金融框架》，並將以框架為基礎，構建及發行ESG債券及資產抵押證券等可持續融資工具，所得的資金將用以支持符合一個或多個「合資格社會責任資產類別」或「合資格綠色資產類別」的項目。