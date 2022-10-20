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Netflix上季全球訂戶恢復增長 按季增240萬戶超預期 股價早段飈

【明報專訊】受《怪奇物語》、《食人魔達默》等受歡迎劇集推動，影視串流平台Netflix（美：NFLX）中止過去兩季的訂戶流失，全球訂戶數量在第三季恢復增長，按季增幅超過240萬，遠高於Netflix原預期的100萬增幅，令總訂戶人數增至2.23億。Netflix股價近午夜飈升15%。此前市場憂慮其失去增長動力，其股價今年截至周二收市挫六成。

Netflix首季流失20萬訂戶，次季更流失近100萬訂戶，至第三季恢復增長，多達143萬新訂戶來自亞太區市場，成為主要增長來源。Netflix在致股東信稱，在經歷充滿挑戰的上半年後，相信業務正重新加快增長。該公司表示，當前的重點是增加收入及盈利，即使是樂觀的預期，全部同行的串流業務都處於虧損，估計它們單在今年的直接經營虧損合共超過100億美元，相比Netflix的年度經營利潤達50億至60億美元，反映Netflix的競爭優勢。

Netflix第三季收入按年增長近6%至79.3億美元，利潤按年跌3.5%至14億美元，每股盈利3.1美元，勝於分析師預期的2.1美元。受強美元等因素影響，該公司第三季營業利潤率降至19.3%，去年同期為23.5%。Netflix準備由11月3日起，在美國引入月費6.99美元的含廣告訂閱服務，較不含廣告的基本服務月費低3美元，以吸引更多訂戶。

料本季訂戶按季增450萬

聯合行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）稱，訂戶流失問題已結束。Netflix預計，第四季訂戶將按季增加450萬，增幅較去年同期的830萬戶低46%。該公司將不再預測每季的訂戶增幅，呼籲市場人士將重點轉移至其收入及盈利能力。這反映昔日訂戶高速增長的時代可能過去。

將在明年初取締共享密碼

引入廣告選項是Netflix的重要政策轉變。該公司以往強調無廣告體驗是其賣點，但在今年首季面臨訂戶流失後，Netflix隨即部署變陣，稱附廣告的套餐讓客戶選擇所需的體驗。不過業界競爭趨於激烈，競爭對手迪士尼（美：DIS）也將在12月開始提供附廣告的廉價套餐。在截至7月初的第三財季，迪士尼旗下Disney+、Hulu及ESPN的串流服務訂戶總數達2.21億。

Netflix第四季其他破格做法，包括在自家平台上架《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）前，安排該電影在全美600家影院上映。此外，Netflix將在明年初推出措施，取締訂戶與他人共享密碼的做法，希望促使借用他人密碼的家庭付費收看，並鼓勵向他人提供碼密的家庭，為親友開設附屬帳號，為其支付月費。據Netflix估計，現有訂戶與另外1億個家庭共享密碼，影響其月費收入。

（綜合報道）

[國際金融]