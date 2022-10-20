網媒：蘋果iPhone 14 Plus大幅減產

【明報專訊】迹象顯示部分最新iPhone機型銷量遜預期。科技企業新聞網站The Information引述供應鏈消息稱，蘋果（美：AAPL）在iPhone 14 Plus於10月7日上市後不到兩周，就通知中國一家蘋果供應商即時停止生產14 Plus的一款組件，以重新評估中階機型的需求。另有兩家以該組件為14 Plus組裝模塊的代工商亦稱，目前已大幅減產。14 Plus的售價由7699港元起，遠低於售價由9399港元起的同尺寸Pro Max高階機型。不過The Information消息稱，消費者傾向購買昂貴機型，與彭博社此前報道的趨勢脗合。