網媒：蘋果iPhone 14 Plus大幅減產

【明報專訊】迹象顯示部分最新iPhone機型銷量遜預期。科技企業新聞網站The Information引述供應鏈消息稱，蘋果（美：AAPL）在iPhone 14 Plus於10月7日上市後不到兩周，就通知中國一家蘋果供應商即時停止生產14 Plus的一款組件，以重新評估中階機型的需求。另有兩家以該組件為14 Plus組裝模塊的代工商亦稱，目前已大幅減產。14 Plus的售價由7699港元起，遠低於售價由9399港元起的同尺寸Pro Max高階機型。不過The Information消息稱，消費者傾向購買昂貴機型，與彭博社此前報道的趨勢脗合。
彭博社9月底引述供應鏈消息稱，蘋果已通知供應商放棄為iPhone 14增產的計劃，產能維持與去年水平相若。iPhone 14是14 Pro機型的入門版。彭博社消息稱，14 Pro的需求比14強。
經濟前景轉弱之際，部分消費者推遲把手機升級。市場調查機構Canalys的數據顯示，全球第三季智能手機出貨量按年跌9%，與次季的按年跌幅相同，是自2014年以來同期最差表現，並預計未來6至9個月的需求疲軟。三星電子（韓： 005930）的全球出貨量佔22%市場份額，繼續領先全球。排名第二的蘋果，市佔率18%。排名第3至第5，依次為小米（1810）、OPPO及vivo。此外，蘋果推出5年來首次全面重新設計的入門級iPad，以及新的iPad Pro機型。iPad Pro採用了新Mac機的M2晶片，較M1晶片快15%， 並支援Apple Pencil的「懸浮」感應。