《施政報告》減辣遜預期 大行料樓市續向下

【明報專訊】特首李家超日前發表任內首份《施政報告》，大行對其房屋政策持保留態度。匯豐認為，該報告缺乏放寬樓市措施令市場失望，又預計私人住宅市場將進一步疲弱。摩通亦稱，放寬來港工作人士印花稅措施屬預期之內，加上無其他措施推出，市場因缺乏額外驚喜感到失望。