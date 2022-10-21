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恒指再挫231點 曾失守「歐債底」

【明報專訊】市場對美國聯儲局維持進取加息預期加深，隔晚10年期美債債息再創2008年以來新高，拖累恒指昨早低開60點，一度跌穿2011年「歐債底」，見16,010點的2009年5月以來新低。不過港股在16,000點邊緣有支持，中午外電傳出內地探討放寬入境旅客強制集中隔離日數，帶動恒指午後反彈，收市跌幅收窄至231點或1.4%，報16,280點。恒指見新低下，昨日主板成交升至1268億元，較下半年平均不到千億水平好轉，有分析關注成交量情况，或反映投資者是否已開始入場買貨。

成交增至1268億

其他指數同樣受壓，國指跌1.53%，收報5512點，科指跌2.37%，收報3120點，港股通錄得70.7億元北水淨流入。受美債息持續上升影響，中概科技股承接在美市跌勢，網易（9999）及百度（9888）跌逾8%，阿里巴巴（9988）跌3.85%，三者均是在港上市新低。生物科技股下挫，藥明生物（2269）跌9.53%，百濟神州（6160）跌5.94%。

航空芯片股逆市升

彭博報道，內地正研究放寬將入境旅客集中檢疫由7日縮至2日，另加5日居家健康監察（詳見A17版），另內媒近日亦報道東航（0670）、南航（1055）正恢復國際航班，昨日分別升2.17%和1.91%。至於外電指內地工信部過去一周與主要半導體公司舉行緊急會議，評估美國政府限制措施帶來的損害，會為受影響公司提供足夠需求支持，半導體股逆市做好，華虹半導體（1347）上升5.64%，中芯（0981）升1.55%。

內地擬放寬入境隔離消息，只為恒指在午市初段帶來短暫升幅，第一上海首席策略師葉尚志表示，美息上升的不利因素仍主導大市走勢，不過，港股昨日低位成交較早前明顯增加，或顯示有更多資金在低位吸納，因此現在觀察後市走勢，應留意成交額是否繼續增加。

離岸人民幣見12年低後反彈

離岸人民幣昨日凌晨曾低見7.279，是2010年以來新低，昨日人行將人民幣中間價定於 7.1188，繼續大幅強於市場預期，加上中午傳出研究放寬入境隔離消息，帶動離岸價自7.26急升約240點子至7.237水平，截至晚上10時，人民幣離岸價報7.2467，上升233點子，在岸價報7.2268，上升22點子。