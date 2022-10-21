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金沙中國上季虧損擴12% 管理層稱仍困難 料續牌順利

標籤：經濟

【明報專訊】金沙中國（1928）昨日公布第三季業績，根據美國公認會計原則，2022年第三季淨營業收入2.51億美元，按年下跌58.9%，當中的淨虧損為4.72億美元或按年擴大11.6%；經調整物業LBITDA虧損1.52億美元，去年同期的EBITDA則為3200萬美元，由盈轉虧。有市場預測跌勢持續至今年底，瑞銀更預計今年底經攤薄後金沙中國每股蝕0.18美元，要到2023年和2024年才開始逐步回升至每股賺0.07美元和0.25美元。

明報記者 馬意文

料本年度澳門資本開支3.05億美元

根據文件顯示，金沙中國旗下的澳門威尼斯人、澳門倫敦人、澳門巴黎人和澳門金沙，第三季經調整物業LBITDA，呈現虧損，分別達到3700萬、6000萬、3700萬和2200萬美元，只有澳門百利宮仍錄得600萬美元EBITDA並有利可圖。然而澳門賭牌續牌一事仍在持續審批中，金沙的母公司美國金沙在業績簡報中，未有特意就澳門未來發展作預告，只預計2022年度在澳門的資本開支有3.05億美元。

市場普遍對金沙中國的業務走勢和投資取態維持正面，瑞信指出，集團擁有龐大資產基礎、中場為中心的產品和景點，加上估值不高，因而會繼續支持投資該股。瑞銀表示，集團整體收入較高和營運支出較低，故經調整物業LBITDA，低於早前預期的1.75億至1.98億美元，並按目前現金流計算，估計該公司可以在零收入的環境中維持一年以上，預料今年之後淨營業收入將大幅增加，經調整物業會扭虧。

料澳門本月底至下月初恢復旅遊業

金沙中國表示，澳門的經營環境仍然甚為困難，但預計10月底至11月初將會恢復旅遊業，而在續牌進展也是順利。

母企LVS主席兼行政總裁Robert Goldstein表示，期待更大量訪客能夠到新加坡及澳門旅遊，容讓迎接更多客人再次到訪旗下物業；並預計客人的需求仍然殷切，故對整個旅遊和旅遊消費市場得以復蘇充滿信心。

Robert Goldstein續稱，集團財政實力能繼續支持在澳門及新加坡的投資和資本開支，當隨着有關旅遊限制陸續減少、旅遊觀光行業逐步復蘇。