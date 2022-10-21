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中移動首3季純利升13%

標籤：經濟

【明報專訊】中國移動（0941）首3季純利按年升13.3％至達985億元（人民幣，下同）， 營運收入按年升11.5％至7235億元。期內EBITDA按年升5.9％至2515億元。中移動同時公布9月營運數據，截至9月底移動客戶數達9.74億戶，按月淨增加79.8萬戶，首3季累計淨增1714.8萬戶。月內5G上客量錄得5.57億戶，按月升1800.4萬戶，增速較8月加快。中移動昨日收報50.1港元，全日微升0.1％。

中移動核心業務通信服務收入按年升8.3％至6201億元，其他業務收入按年升36.4％至1034億元。中移動表示，移動客戶根基穩固，5G 客數保持行業領先。首三季移動 ARPU達50.7元，按年升1％。截至9月底有線寬帶客戶數達到2.65億戶，凈增2482 萬戶，有線寬帶 ARPU 達34.8 元，按年升0.2％。

中電信首3季純利升5％

中國電信（0728）首3季純利按年升5.2％至245億元，經營收入按年升9.6％至3610億元，當中服務收入升8％至3286億元。EBITDA按年升4.3％1005億元。首3季移動用戶數達3.9億戶，淨增1746萬戶，當中5G上客量2.51億戶，淨增6324萬戶，滲透率達到64.4%，移動用戶ARPU達45.5元。