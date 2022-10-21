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廣汽埃安融資近183億人幣 估值逾千億

標籤：經濟

【明報專訊】廣汽集團（2238）公布，旗下新能源汽車廣汽埃安昨日完成融資，涉及金額約182.94億元（人民幣，下同）；交易完成後，廣汽仍持有廣汽埃安約76.89%股權，維持最大單一股東地位，以今次融資交易金額計，相當於廣汽埃安估值已超過1000億元。廣汽昨日收報5.43港元，跌2.16%。

根據公告，廣汽埃安將向合共53名投資者配發約13.83億股股份，佔廣汽埃安擴大後股本約17.72%，每股認購價為13.23元；投資者包括投資於充換電能源生態、電池關鍵資源、芯片設計與製造、智能駕駛車路協同等產業的金融投資機構。交易完成後，除其中一名獨立認購人持有廣汽埃安約1.45%股權外，其餘股東持股俱不多於1%。

今年上半年銷量逾10萬輛

據廣汽公告，廣汽埃安於2020年、2021年總銷量為約6萬輛、12.02萬輛，年收入分別為76.1億元及172.65億元，並錄得稅後虧損約6.88億和13.89億元。今年上半年，廣汽埃安銷量為10.02萬輛，實現營業收入約147.87億元。

廣汽表示，廣汽埃安將把今次融資所得資金，用於擴大上下游戰略性產業資源的優勢，包括在能源生態、電池材料、汽車芯片等方面升級產業鏈、供應鏈的保供穩供能力；為新產品開發、新一代電池、電驅研發及產業化建設、智能駕駛、智能座艙及產能保證等核心技術的研發和產業化佈局提供資金。