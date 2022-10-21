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日圓兌美元曾失守150 低位急彈 疑央行再干預

【明報專訊】美國債孳息率持續上揚，10年期國債孳息率昨高見4.18厘，再創逾14年新高。對利率敏感的美國2年期國債孳息率也升穿4.6厘，創15年高位。在美、日利差擴大的壓力下，日圓沽壓持續，兌每美元昨一度失守150重要關口，刷新1990年8月以來的32年新低；不過，其後隨即反彈，昨晚在149.8左右徘徊，引起外界揣測日本政府有否入市干預。每百日圓兌港元昨低見5.23。

昨下午3時40分左右，日圓兌美元一度跌至150.08，但在4時前迅速回升至149.78。財務大臣鈴木俊一在內的財金官員，昨拒絕就當局是否干預作評論，但重申必要時會干預。鈴木俊一警告，將繼續關注外匯市場，不會容忍貨幣的投機行為。財務省副大臣神田真人亦警告，不能容忍匯市過度波動，進行干預的資源「沒有上限」。

這些言論與日本央行行長黑田東彥此前的評論呼應。黑田東彥曾警告，若匯率出現極端波動，將採取行動，不會針對任何匯率的特定水平。期權市場反映，市場正為政府買入日圓干預作準備，押注日圓短期內反彈。

CIBC：日暗中干預浪費時間 沒解決根本問題

日本政府曾在9月耗資200億美元托市，但效果不持久。上月22日，日圓兌美元失守145關口，見24年低位。日本政府與日本央行當天入市干預，是當局自1998年6月以來，首次藉干預匯市提振日圓。日圓兌美元當時迅速升穿141水平，但在入市的12個交易日後，日圓又跌穿145.9的入市水平。日圓兌美元今年迄今跌23%。

部分市場人士揣測，日本當局可能低調干預，小規模入場托市。不過，加拿大帝國商業銀行（CIBC）外匯策略主管Bipan Rai稱，暗中干預是浪費時間，沒有解決根本問題，日本央行可能不得不修改其收益率曲線控制措施。

日4至9月貿易逆差5769億 創新高

日本央行將於下周五議息，但政策制定者已排除收緊政策的可能性。日本10年期國債孳息率昨連續兩天升穿日本央行的0.25厘政策上限，日本央行宣布採取計劃以外的買債操作，是本月以來首次。日本央行計劃購入價值2500億日圓（約131億港元）的5年期或以上期限的國債，並以0.25厘的孳息率無限量購入10年期國債。由於資源價格高企及日圓偏軟，日本4至9月的半年期貿易逆差達11萬億日圓（約5769億港元）並創新高。

（綜合報道）

[國際金融]