moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Tesla料今年電動車交付量略低目標

【明報專訊】受物流瓶頸等因素影響，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）預計，今年全年電動車交付量，將略低於此前訂定按年增長50%的目標，但產量增長有望達到五成。該電動車大廠第三季利潤按年增長逾1倍至33億美元，接近首季的歷史高位。季度收入按年增逾55%至215億美元創新高，但略低於分析師預期的220億美元。Tesla歸咎於美元強勢、物流成本高企，以至美國得州及德國柏林超級工廠效率較低，其股價早段挫逾8%，跌至202美元，為52周低位。

股價早段挫逾8% 見1年低

Tesla表示，第三季交付的343,830輛電動車，有三分之二集中在9月交付。由於交付量低於365,923輛的總產量，令市場憂慮是否意味Tesla的需求轉弱。行政總裁馬斯克解釋，交付量落後於產量，主要由於沒有足夠的貨船、火車及貨車進行交付。

Tesla表示，調整生產及發貨的安排，有助於降低成本，但導致更多電動車在季末交付。馬斯克強調，第四季需求非常大，預期將迎來「史詩般的一年終結」（epic end of year），預計交付量將創季度新高。

他說，無論經濟衰退與否，Tesla也全力高速（pedal to the metal）增產。Tesla去年交付量為93.6萬。若要實現按年增長五成的交付目標，今年需交付140萬輛電動車。今年頭3季交付逾90.8萬輛，若要達到目標，第四季需交付接近50萬輛電動車，按季增幅達42%。

預告明年或首次回購股票

馬斯克預告，明年可能進行歷來首次股票回購。他說，就算經濟環境惡化，董事會內部「普遍認為回購是合理的」，回購規模可能介乎50億至100億美元。Tesla第三季自由現金流達33億美元，現金餘額達211億美元。

馬斯克提出了對Tesla市值的新目標，認為其有可能超越美國市值最高的蘋果（美：AAPL），以及沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（沙特：2222）的總和，達到4.4萬億美元，儘管其目前市值不足7000億美元。他又關注到環球經濟的一些負面因素正在加劇，例如歐洲因能源短缺而面臨衰退，而中國樓市下滑令當地出現「類似經濟衰退」的現象，即使是經濟穩健的美國，也面臨聯儲局「過度加息」的問題。

（綜合報道）

[國際金融]