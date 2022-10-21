葉創成：參考建滔康師傅 尋找下一隻10倍股

首先，從財務數據去看，建滔及康師傅在2002年前多年幾乎每年營業額及盈利均增長理想，派息穩中有升，而且當時市值僅數十億元至百多億元，並不算很高，日後由盈利增長及估值上調來推升股價的空間也就較大。

內地經濟向好 帶來投資機會

第二，要看一些投資經驗豐富的人，對有關上市公司如何評價，例如2002年筆者認識的不少證券業老行尊或資深投資者，均對建滔及康師傅讚不絕口。其實在2002年本港不單股市低迷，由於樓價亦從1997年高位勁跌逾半，令經濟衰退、通貨收縮、 百業蕭條，當年不少港人上下而求索、尋找出路。而印象難忘的是，當年一位證券業老行尊便對筆者說，內地經濟中長期向好，可望帶動本港經濟，也帶來大量投資機會：「你看建滔的老闆張國榮及康師傅的老闆魏應州多有錢，便知道內地多麼好世界！」

未來兩星期擬入市買潛力股

上市公司股價每個交易日有上有落，在出現爆炸式升浪前，往往會先橫行一段時間以震走散戶。因此，根據筆者近20年投資港股的經驗，若做足功課後買入優質股，便應該長線持有，以博賺取數以倍計回報，「三思方舉步、百折不回頭」。

筆者是次重提20年前的舊事，是希望提醒自己，即使恒指近日跌至近11年低位，市場氣氛差勁，惟此時此刻若能發掘出潛力股，日後便可望賺取非常可觀的回報，牛市向來都是在絕望中誕生。基於筆者2002年開始買入建滔及康師傅賺錢的經驗，而目前市况與20年前的低迷不遑多讓，筆者在未來兩星期便希望買入一些具潛力的股票，詳情冀於兩星期後於本欄交代。

當然，筆者十分期望，本港與內地可以盡快正常通關，可以方便地回內地「走一走、看一看」、訪問上市公司，從而發掘潛力股。

[葉創成 創富倉]