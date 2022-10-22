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中證金融下調轉融資費率 助券商降融資成本

【明報專訊】中國證券金融公司周四晚公布，將各時期的轉融資費率一律下調0.4厘，同時公布經中證監同意，啟動市場化轉融資業務試點，對應長、中、短三個期限區間，該行設置費率上下限，證券公司可自行報價，通過競價交易。轉融業務為中證金融將持有的資金和證券出借予證券公司，供其辦理向客戶辦理融資融券（即兩融）業務，解決券商進行信用交易業務時自有資券不足的問題。市場人士稱，改革措施將有券商降低融資成本。

轉融資費率降低後，182天期利率為2.1厘、91天期為2.4厘、28天期為2.5厘、14天和7天期為2.6厘。中證金融稱，下調轉融資費率是根據資金市場利率水平，作出的正常經營性的調整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規資金參與市場投資，維護資本市場平穩健康發展。

冀滿足低成本融資需求

中證金融同時公布轉融資市場化改革，以「靈活期限、競價費率」為核心，提高資本市場資源配置效率，服務券商多樣化融資需求。券商可在1至182天的期限範圍內自行確定資金使用期限，利率報價後通過競價交易成交，資金成交當日已可使用。中證金融表示，下一步將組織券商進行技術系統改造、測試和業務培訓，發揮正向引導資金規範入市。

中國證券報引述市場人士稱，改革有助提高資本市場資源配置效率，配合費率下調，有利促進合規資金規範入市投資。華泰證券首席財務官焦曉寧表示，轉融資業務交易機制調整為靈活期限、競價費率，可避免轉融資費率偏離市場水平。