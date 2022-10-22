恒指再下試歐債底 內銀逆市升

國指收報5517點，上升0.09%，主要受惠大型內銀逆市做好，建設銀行（0939）上升1.12%，工商銀行（1398）上升1.09%。科指下跌0.62%，收報3101點，大型科技股表現分歧，阿里巴巴（9988）跌0.43%，網易（9999）續跌4%，不過騰訊（0700）獲北水淨買入12億元，昨日上升0.17%，美團（3690）亦升0.57%。

百勝中國轉港主要上市

與中免下周一納港股通

百勝中國（9987）下周一在港轉為主要上市，上交所即在昨日收市後公布，與8月上市的中國中免（1880）同時在下周一納入港股通，月初將香港轉為主要上市地的嗶哩嗶哩（9626）則仍未獲納入。

在岸人幣曾跌穿7.25

美息上升帶動美匯指數重上113點。路透社引述消息稱，內地國有銀行於在岸市場出售美元阻止人民幣跌穿7.25，雖然在岸價曾短暫跌穿見7.251，見2008年1月以來新低；離岸人民幣昨日亦曾跌至7.283的2010年以來低位，惟晚上大幅反彈約230點子（1元等於1萬點子），報7.2584，跌幅收窄至30點子。華僑銀行認為，在中美利差持續擴大的基礎上，短期內人民幣或進一步推向7.3水平。