陳維民接替劉應彬 升任金管局副總裁

下月1日生效

掌外事貨幣管理及經濟研究

金管局表示，財政司長領導的遴選小組經過包括內部及外部人選評估後，得出副總裁人選結果。按金管局的組織架構（見下圖），直屬金管局總裁余偉文之下，三名副總裁各有不同分工，即將上任的陳維民主管外事、貨幣管理及經濟研究工作，阮國恒主管銀行監管職能，李達志主管外匯基金和金融基建。

陳維民在2013年2月加入金管局擔任助理總裁（機構拓展及營運），此前任職香港特別行政區政府政務主任，先後於多個政策局和部門負責政策制訂和行政工作。他於2019年8月起出任助理總裁（外事）一職，其職責包括推動香港國際金融中心發展和離岸人民幣業務，並參與國際論壇促進金融穩定的工作。他同時擔任金管局基建融資促進辦公室副主任。陳維民持有中大工商管理學學士及史丹福大學管理學理學碩士學位。

將於11月離職的金管局副總裁劉應彬於今年8月以提早退休為由辭職。劉應彬於1997年加入金管局，2013年離職前擔任助理總裁（貨幣管理），及後於2019年重返金管局，並於2021年3月獲委任金管局副總裁，不過任期僅約一年半。