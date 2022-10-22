陳維民接替劉應彬 升任金管局副總裁

【明報專訊】金管局宣布，現任助理總裁（外事）陳維民將升任為副總裁，並獲財政司長根據外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議批准委任，於下月起（11月1日）生效，接替於同日離任副總裁的劉應彬。
金管局表示，財政司長領導的遴選小組經過包括內部及外部人選評估後，得出副總裁人選結果。按金管局的組織架構（見下圖），直屬金管局總裁余偉文之下，三名副總裁各有不同分工，即將上任的陳維民主管外事、貨幣管理及經濟研究工作，阮國恒主管銀行監管職能，李達志主管外匯基金和金融基建。
陳維民在2013年2月加入金管局擔任助理總裁（機構拓展及營運），此前任職香港特別行政區政府政務主任，先後於多個政策局和部門負責政策制訂和行政工作。他於2019年8月起出任助理總裁（外事）一職，其職責包括推動香港國際金融中心發展和離岸人民幣業務，並參與國際論壇促進金融穩定的工作。他同時擔任金管局基建融資促進辦公室副主任。陳維民持有中大工商管理學學士及史丹福大學管理學理學碩士學位。
將於11月離職的金管局副總裁劉應彬於今年8月以提早退休為由辭職。劉應彬於1997年加入金管局，2013年離職前擔任助理總裁（貨幣管理），及後於2019年重返金管局，並於2021年3月獲委任金管局副總裁，不過任期僅約一年半。