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快手廣告收入放緩 遭大削目標價

【明報專訊】內地短視頻平台快手（1024）將於下月底前公布第三季度業績，昨日遭多間大行發表報告「唱淡」兼削減目標價，當中主要聚焦在廣告收入增長將受內地宏觀經濟放緩拖累，影響集團第三季度收入；高盛報告更表示，收入增長放慢情况將在2023及2024年持續，因此分別下調明年和後年盈利預測15%及9%。受大行「合唱」拖累，快手昨日股價挫逾8%，收市報40元。

高盛下調明年後年盈利預測

高盛表示，受內地宏觀經濟影響，下調快手網上推廣及電商業務下半年收入預測。該行特別提到，預期快手下半年用戶群有健康增長，當中第三季度料按年增24%，同時日活躍用戶及每日平均使用時間均有增長。另估計因整體市場推廣預算下滑，廣告業務收入將較預期慢；電商業務增長符預期；以及內地業務在嚴格成本控制下將維持收支平衡。

受以上因素影響，高盛下調快手目標價13%至98元，惟因估計集團儘管收入下滑，但中期仍可保持該行設下的邊際利潤率預測，維持「買入」評級。

瑞信報告亦認為，按分部業務看，受宏觀經濟因素及9月外在廣告需求減少所影響，廣告收入按年增5%，復蘇進度較預期為慢，至於佔廣告總收入逾四成的內部廣告，則因與商品交易額（GMV）增長掛鈎而保持增長。

瑞信：廣告收入復蘇較預期慢

電商收入表現較具防守力且符合市場預期，料按年升26%。該行下調快手2022至24年收入預測2%至5%，惟基於成本效益提升，而上調每股盈利預測3%，但因廣告收入增長放緩，目標價由120元大削至80元，維持「跑贏大市」評級。