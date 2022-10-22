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譚仔盈警 料中期少賺最多45% 稱疫情影響消費 憂「0+3」後雪上加霜

標籤：經濟

【明報專訊】疫情陰霾持續籠罩本地餐飲股，經營譚仔雲南米線及譚仔三哥的譚仔國際（2217）昨日發出自上市以來的首次盈警，表示受疫情影響整體消費意欲，以及海外和內地市場虧損高過預期所影響，預期截至今年9月底止的上半財年純利將按年下跌35%至45%，以去年同期的1.38億元計，即預料上半年財年純利介乎7590萬至8970萬元。

明報記者 蕭嘉聰

譚仔國際昨日收市報1.85元，跌2.1%。年初以來，4間本地餐飲股譚仔、大家樂（0341）、大快活（0052）及太興（6811）的股價走勢「攜手往下走」，香港第五波疫情期間曾大幅下滑，雖則4月大幅反彈，但及後股價無以為繼，9月公布放寬入境措施後，市場憂慮外出旅遊再次打擊本地零售，股價再次向下沉底，至本周四家公司股同創今年新低。

分析：市民外遊 本地消費受壓

譚仔通告稱，疫情加上全球及本地經濟不景，令市場情緒不佳，整體消費意欲下跌，阻礙香港整體零售消費及餐飲業的復蘇步伐。集團期內的同店收益放緩，加上全球通貨膨脹，對成本構成壓力，令香港業務溢利下跌。不過，集團仍保持穩定的新店開張速度，亦達至收益目標。

維持開店速度 收益仍達標

雖然新加坡業務穩定增長，但海外市場及內地業務的虧損高於預期，封鎖措施為高增長潛力的內地業務帶來限制，加上強制核酸檢測政策亦影響業績表現。此外，由於日本兩間門店延遲開業，產生高於預期的前期費用，起步階段亦受疫情打擊。但集團仍會按計劃投資在海外市場及內地市場的基礎設施、招攬及保留人才，以及品牌推廣。

本港餐飲業今年日子繼續艱難，大家樂盈喜，料盈利最多升42%，不過，在扣除政府新冠疫情資助後，實際盈利倒退21%；太興截至6月底上半年業績亦由盈轉虧，錄得虧損5250萬元。券商富瑞日前的報告提到，展望今年10月至明年3月，隨着香港繼續放寬社交距離措施，以及重新開放邊境，促成更多本地消費者選擇外出旅遊，短期內或會抑制香港消費復蘇的步伐，不過認為對大家樂的影響會相對較細，因學校收入尤其是大學的復蘇強勁，而中小學仍未復原。