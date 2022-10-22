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中移旗下True併挪威同業 估值573億

標籤：經濟

【明報專訊】中國移動（0941）持股約18%的泰國電訊商True，與挪威電訊Telenor的Total Access合併，以周四（20日）收市價計算，合併後集團估值達73億美元（573.03億港元），由於整體公司規模擴大及股本增加，令中移動在合併後集團持股將攤薄至10.4%。

彭博社報道，合併預計將在年底前完成，新公司將在泰國上市。中移動昨日收報49.65元，全日跌0.9%。

中移持股攤薄至10.4%

彭博社報道，是次合併獲得泰國監管機構批准，但設有前設條件，包括未來3年內需以各自品牌獨立營運、合併後新公司必須立即支援移動虛擬網絡運營商（MVNO）網絡，以保障消費者利益和行業公平競爭。有關委員會表示，5名董事舉行長達11小時的馬拉松式會議，主席更行使權力為合併開綠燈，以達成一致意見，委員會又透露有一名成員投棄權票。

合併後卜鋒仍是大股東

據報道，根據合併條款True股東可以每股True股份換取新公司0.60018股，而Total Access持有人每持有一股股票則可獲得6.13444股新公司股份，據稱完成合併後第一大股東仍是謝國民旗下卜鋒集團，持有合併後實體公司29%股權，Telenor將持有27%，中移動則持股約10.4%。

中移動除自2014起參與泰國True的投資外，亦以母公司名義參與巴基斯坦電訊業務Zong 4G發展，但業務國際化進度緩慢。

瑞銀降目標價至77元

投行瑞銀表示，中移動第三季收入及純利均遜於該行及市場預期，表現較差主要因銷售開支增加， 季內銷售開支按年升24.4%，估計主要用於擴展DICT（數據、資訊和通訊技術）。 因應最新業績表現，瑞銀調低中移動今年至後年的盈利預測1%至2%，以反映銷售開支稍為增加和在宏觀環境疲軟下DICT業務收入增長預測放緩。瑞銀將中移動目標價由80元下調至77元，維持「買入」評級。