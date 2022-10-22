moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

球鞋網購平台 KICKS CREW獲NBA球星投資

標籤：經濟

【明報專訊】本地初創、球鞋網購平台KICKS CREW宣布，與NBA球星Damian Lillard（圖）合作並獲其投資，惟未有披露金額。Damian Lillard將獨家為KICKS CREW挑選約20至30款波鞋在平台上銷售，活動由前晚凌晨開始，首日已有一半鞋款售罄。KICKS CREW創辦人麥俊然表示，銷售表現勝預期，未來會尋求與其他球星作同類合作，他又稱未來一年會主攻香港市場，又形容本港潮牌及波鞋文化相當成熟，冀將KICKS CREW打造為「網上版波鞋街」。

冀打造「網上版波鞋街」

平台共同創辦人葉志勇表示Damian Lillard為公司首位合作的運動員，日後希望將合作範圍擴闊，不一定限於知名運動如籃球，亦不一定限於美國運動員，有意推進本地運動合作和邀請香港運動員參與等。麥預計明年初將與本地NGO合作送贈波鞋回饋社區，對象為本地弱勢社群，更有意聯同本地運動員合作推動活動。

Lillard出任首席文化官

葉志勇表示，Damian Lillard首次涉足投資香港初創企業，他形容合作不止於商業，「更是理念上的同盟」，Damian Lillard將出任公司首席文化官，將NBA文化及精神帶來本港，積極籌備來港推進籃球文化。 他透露Damian Lillard有意在港舉辦籃球訓練營。談及香港市場，麥俊然表示公司剛開通香港KICKS CREW APP應用程式，本港生意額達5至6倍增長，顯示公司在港具有發展空間，目前香港約有個位數商戶數目，明年目標增至20至30家商戶，對象不限於連鎖品牌，亦有小眾品牌。麥又表示，過去一年市况波動，疫情下公司銷售受影響，不少產品價格受壓，但減價後銷售量仍可保持。