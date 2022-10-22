球鞋網購平台 KICKS CREW獲NBA球星投資

【明報專訊】本地初創、球鞋網購平台KICKS CREW宣布，與NBA球星Damian Lillard（圖）合作並獲其投資，惟未有披露金額。Damian Lillard將獨家為KICKS CREW挑選約20至30款波鞋在平台上銷售，活動由前晚凌晨開始，首日已有一半鞋款售罄。KICKS CREW創辦人麥俊然表示，銷售表現勝預期，未來會尋求與其他球星作同類合作，他又稱未來一年會主攻香港市場，又形容本港潮牌及波鞋文化相當成熟，冀將KICKS CREW打造為「網上版波鞋街」。
平台共同創辦人葉志勇表示Damian Lillard為公司首位合作的運動員，日後希望將合作範圍擴闊，不一定限於知名運動如籃球，亦不一定限於美國運動員，有意推進本地運動合作和邀請香港運動員參與等。麥預計明年初將與本地NGO合作送贈波鞋回饋社區，對象為本地弱勢社群，更有意聯同本地運動員合作推動活動。
葉志勇表示，Damian Lillard首次涉足投資香港初創企業，他形容合作不止於商業，「更是理念上的同盟」，Damian Lillard將出任公司首席文化官，將NBA文化及精神帶來本港，積極籌備來港推進籃球文化。 他透露Damian Lillard有意在港舉辦籃球訓練營。談及香港市場，麥俊然表示公司剛開通香港KICKS CREW APP應用程式，本港生意額達5至6倍增長，顯示公司在港具有發展空間，目前香港約有個位數商戶數目，明年目標增至20至30家商戶，對象不限於連鎖品牌，亦有小眾品牌。麥又表示，過去一年市况波動，疫情下公司銷售受影響，不少產品價格受壓，但減價後銷售量仍可保持。