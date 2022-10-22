銀行公會：港循序漸進加息 籲投資量力而為

禤惠儀指銀行會不時檢視負資產水平等指數，現時負資產數據維持健康，又提醒在環球市場波動下，市民作任何投資亦要量力而為。

稱負資產數目維持健康水平

金管局將物業按揭貸款利率壓力測試由加息3厘下調至2厘後，禤惠儀稱香港銀行業整體按揭業務質素目前仍然健康。過去樓宇按揭壓力測試機制良好，低息環境下亦做了3厘壓力測試。樓市成交量及銀行按揭業務緊扣，現時樓市成交量不高，本港銀行按揭業務料按相應比例變化。

政府早前放寬入境檢疫至「0+3」後，禤惠儀認為社會氣氛轉趨正面。面對人才流失問題，銀行業對人才需求龐大，包括金融、科技及ESG等多元化的人才。《施政報告》提及多項「搶人才」的措施，禤惠儀認為相關措施全面，涵蓋招聘高端人才，料有助於業界提升競爭力。她又指出，銀行公會將積極與政府合作，招攬海外高端人才及培訓本地人才，紓解人手短缺情况。