WSJ：儲局12月或放慢加息 放風擬僅調高半厘 美債息回落

美股3大指數早段上漲，道指曾升逾400點。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚由4.6厘以上，回落至4.5厘水平。美國10年期國債孳息率則由4.3厘以上的14年高位，回落至4.2厘水平。美匯指數回落至113以下，日圓兌每美元由151.95的32年新低，一度反彈至148水平。

日圓兌美元曾彈至148

《華爾街日報》指聯儲局決策者將面臨一系列抉擇，首先他們要考慮12月是否將加息幅度縮小至半厘。要是這樣，他們應如何向公眾解釋，聯儲局並未在遏抑通脹的鬥爭中退縮。大市在7至8月反彈，是由於市場預期聯儲局可能會放慢加息步伐。但這與聯儲局的目標相牴觸，因為較寬鬆的金融環境刺激了支出和經濟增長，促使聯儲局主席鮑威爾在8月底再次釋出鷹派信號，重申聯儲局讓通脹率恢復至2%的目標不變，令大市再次下滑。

該報指出要是聯儲局官員考慮在12月加息半厘，他們會希望在11月會議後的幾周內，讓投資者為這決定作好準備，而不會引發大市再次持續反彈。該報指出，聯儲局的解決方案之一，是在12月宣布加息半厘後，同時利用最新的點陣圖，將2023年的利率預測，上調至略為高於9月會議的預測。

部分儲局官員冀明年初暫停加息

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）本月早前表示，將在11月會議就緊縮步伐進行深思熟慮的討論。《華爾街日報》指出，部分聯儲局官員開始表示，希望盡快放慢加息步伐，並在明年初停止加息，以評估加息對經濟的影響，希望緩和經濟急劇放緩的風險。

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）等官員近期暗示，對11月會議之後，繼續以0.75厘的幅度加息感到不安。她在10月10日提出，可能在某個時候暫停加息，因為加息的全部影響可能在數月後才顯現。明年初退休的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）在同一天指出，傾向將利率上調至足以限制經濟增長及遏抑通脹的水平後，將利率在一段時間內保持該水平，即使通脹仍高於預期，也不要繼續加息，以免利率過高。

另有部分官員認為現階段討論放慢步伐為時過早，因數據顯示高通脹更持久和廣泛，希望看到通脹正在下降的證據才放慢加息。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）本月6日曾暗示，傾向在11及12月會議各加息0.75厘。明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）周四預計，到今年底利率將遠高於4厘。最終結果將取決於鮑威爾為爭取官員達成共識所作的決定。聯儲局在過去3次會議，都將基準利率上調0.75厘，使利率提升至介乎3厘至3.25厘。利率期貨市場的投資者現在預計，聯儲局在明春左右將利率提高至5厘峰值。多數聯儲局官員9月預計，明年至少加息至4.6厘。

（綜合報道）

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