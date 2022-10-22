Snap上季虧損增4倍 拖累社交媒體股受壓

【明報專訊】宏觀經濟轉弱，廣告商削減營銷預算，衝擊社交媒體行業。閱後即焚通訊軟件Snapchat母企Snap（美：SNAP）第三季收入按年增6%至11.3億美元，是該公司自2017年上市以來最低增長。受重組架構等開支影響，Snap第三季虧損按年飈升4倍至3.6億美元。該公司第三季在6500名員工當中裁員兩成，並削減對擴增實境（AR）眼鏡和視頻內容製作等投資，共錄得價值1.55美元的重組相關支出。Snap股價早段急挫三成，拖累同行Twitter（美：TWTR）及facebook母企Meta（美：META）早段跌逾3%，而圖像社群平台Pinterest（美：PINS）早段更跌逾8%。
Snap是首家公布業績的大型科技企業，其疲弱業績可能預示其他依賴廣告的科技企業也面臨類似情况。Snap在致股東信表示，由於通脹及資本開支上升等宏觀經濟不利因素，廣告商正繼續削減營銷預算。該公司又批評蘋果（美：AAPL）收緊私隱政策為社交媒體帶來挑戰，令軟件更難投放定向廣告，並衡量宣傳效果。
Snap近期增長轉弱，股價跑輸同業。今年以來截至周四收市，Snap股價跌77%，是美國表現最差的社交媒體股。Meta股價今年以來跌約六成，而面臨收購的Twitter，股價今年以來升約兩成。由於經營環境相關的不確定性，Snap未提供第四季收入或盈利指引，但表示第四季迄今收入增長9%。Snap表示，第三季每日活躍用戶按年增19%至3.63億，顯示其用戶增長仍然穩健。此外，該公司宣布了價值5億美元的股票回購計劃。