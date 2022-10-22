Snap上季虧損增4倍 拖累社交媒體股受壓

受廣告商削營銷預算影響

Snap是首家公布業績的大型科技企業，其疲弱業績可能預示其他依賴廣告的科技企業也面臨類似情况。Snap在致股東信表示，由於通脹及資本開支上升等宏觀經濟不利因素，廣告商正繼續削減營銷預算。該公司又批評蘋果（美：AAPL）收緊私隱政策為社交媒體帶來挑戰，令軟件更難投放定向廣告，並衡量宣傳效果。

Snap近期增長轉弱，股價跑輸同業。今年以來截至周四收市，Snap股價跌77%，是美國表現最差的社交媒體股。Meta股價今年以來跌約六成，而面臨收購的Twitter，股價今年以來升約兩成。由於經營環境相關的不確定性，Snap未提供第四季收入或盈利指引，但表示第四季迄今收入增長9%。Snap表示，第三季每日活躍用戶按年增19%至3.63億，顯示其用戶增長仍然穩健。此外，該公司宣布了價值5億美元的股票回購計劃。

（綜合報道）

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