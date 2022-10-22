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蘋果設計團隊有變 女副總裁將離職

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）昨向CNBC證實，在3年前接替蘋果前首席設計師艾夫（Jony Ive）的蘋果工業設計女副總裁漢基（Evans Hankey）即將離職。彭博社的消息稱，蘋果尚未公布繼任人選。不過蘋果向CNBC稱，漢基將暫時留任，協助過渡。

過去3年，漢基負責蘋果大部分工業設計工作，指導硬件的外觀及感覺，以至量產的方法。在新產品發布後，媒體也經常引用漢基的觀點。至於1992年加入蘋果的傳奇人物艾夫，據稱由他將簡約的設計風格引入iMac、iPod、iPhone等，使成為蘋果產品的特色。艾夫與蘋果創辦人喬布斯關係密切，並直接向蘋果行政總裁庫克匯報。漢基則向蘋果營運總監威廉斯（Jeff Williams）匯報。

adidas三個月內兩度盈警

此外，德國運動品牌adidas（德：ADS）在3個月內第二度發盈警，由於大中華市場的門店客流量持續轉弱，加上9月以來西方市場需求放緩，導致大量存貨積壓。adidas將全年營業利潤率由此前預計的7%，下調至4%。全年收入增長率預測，則由中至高單位數（mid to high single-digit），下調至中單位數（mid single-digit）。根據adidas公布的初步業績數據，第三季貨幣中性銷售額按年僅增4%。

大中華市場的貨幣中性銷售額，以雙位數幅度急跌，反映防疫措施持續及大量庫存回撤的影響。在大中華區以外，其他市場的貨幣中性收入合計，繼續錄得雙位數增幅。

（綜合報道）

[國際金融]