日央行再干預 日圓32年低位彈3% 分析：日政府債務重 收緊寬鬆陷兩難

明報記者 歐陽偉昉

日圓年初至今跌22%

日本央行為維持低息環境支持經濟，今年5月起透過無限量買入10年期國債，將孳息率維持在0.25厘以下目標。面對主要環球央行加息抗通脹，日本央行行長黑田東彥今年來多次強調繼續實施寬鬆政策，他在上周五表示，會以寬鬆政策支持經濟增長，帶動工資上升。

美元兌日圓上周五收報147.67，日圓轉升1.67%。美國10年期國債債息上周五收報4.215厘，兩國債息擴大，令日圓年初至今下跌22%，成為今年最弱勢的主要貨幣。

財務省未回應是否干預匯市

日圓9月底跌至145水平，官方自1998年以來首次入市干預，惟現已失守該水平，近日日本官員預告會再度行動，主管貨幣政策的財務省財務官神田真人上周四曾稱，不能容忍匯市過度波動，進行干預的資源「沒有上限」。不過，他在上周五未有回應傳媒是否已干預匯市的提問。

日本央行維持寬鬆貨幣政策，為今年日圓疲弱的主因之一，黑田東彥承認日圓單邊貶值不利經濟，市場亦質疑利差問題沒有解決，日本央行干預只是浪費時間。對於會否改變寬鬆政策，華僑銀行經濟師謝棟銘認為，日本央行現在騎虎難下，放寬或收緊也會面臨衝擊。

謝棟銘指出，保持寬鬆將繼續推低日圓，也因應買入市場上的日債，令市場失去流動性。不過，現在退出寬鬆政策，利率過快上升，日本政府債務巨大，在經濟放緩背景下，勢必會導致財政可持續性面臨挑戰，或重複9月底英國推出大幅減稅方案後，令匯債市場大幅波動。目前市場正在關注，日本會否是引發金融危機的下一條導火線。

分析：日經濟數據夠支持加息

日本9月核心通脹率升至3%，撇除上調消費稅影響，為30年來首次。安柏環球金融集團投資總監雷志海認為，日本經濟次季仍有3.5%增長，亦保持全民就業狀態，經濟數據有足夠理據支持加息。不過，黑田東彥對寬鬆政策取態堅決，因此，明年4月黑田東彥的任期屆滿前，若出現立場較鷹派的繼任人，才會改變日本央行寬鬆對日圓帶來的貶值壓力。