荃灣城市廣場890萬沽 重返2019年水平

去年7月起1200萬放售

王壹鳴續稱，今年上半年本港爆發第五波疫情，業主未因此調低叫價，反之在本月初開始有較強的放售意欲，主動調低叫價至1000萬元，即獲同區換樓客洽商，議價後終以890萬元易手，累積減價310萬元或26%，實呎11,946元。原業主早在2005年以378萬元購入，即使大幅劈價，易手仍可帳賺512萬元，物業17年升值約1.35倍。

翻查資料，同類型單位B座中高層02室，實用面積同為745方呎，在2019年7月以888萬元易手，即最新成交單位做價重返2019年的水平。

另外，上水御皇庭「開齋」，錄本月首宗成交，美聯物業高級分區營業經理葉劍威表示，成交單位為3座中層C室，實用面積451方呎，2房間隔，原業主早前叫價586萬元，因屬「移民盤」，故議價空間較大，終減價約10%或61萬元，以525萬元易手，實呎11,641元。

葉劍威續稱，原業主2018年以523萬元購入，持貨4年，帳面僅賺2萬元或0.4%，計算釐印費、交易雜費等，實際蝕逾26萬元或5%。

Cabanna首日收票 超購1倍

一手市場方面，新界兩個大型新盤，分別為恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期，下稱Cabanna），以及新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Bologna，上周分別公布首張價單售價，並分別在昨日及今日接受收票認購。其中以折實售價276.3萬元、逾一年來首批折實入場費最低新盤作招徠的Cabanna，昨日首日收逾220票，以首張價單113伙計，超額認購1倍。

128 WATERLOO不足兩周售3伙

因兩大項目部署推售，市場僅得零星一手成交，其中萊蒙（3688）與俊和合作發展的窩打老道128 WATERLOO，售出單位為8樓C室，實用面積342方呎，1房間隔，成交價984.6萬元，呎價28,789元。項目不足兩周連售3伙，套現約7700萬元。