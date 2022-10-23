moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

人行行長銀保監主席不入中委料換人 分析：政策不變

標籤：經濟

【明報專訊】中國共產黨昨日公布第二十屆中央委員會委員名單，其中人民銀行行長易綱和銀保監主席郭樹清均沒有入選，兩人今年均未到68歲、即不成文規定中到齡退休的年紀；另一方面，現年57歲的中證監主席易會滿則入選中委。前任人民銀行行長戴相龍、周小川在人行行長任內皆為中央委員，有分析認為易綱和郭樹清離任機會很大，但預料人行和銀保監管政策不會因此有轉變。

中證監主席易會滿入選中委

易綱現年64歲，在2018年兩會後接任周小川擔任人行行長，他在2017年十九大當選中央候補委員，未有如前任般擔任中委，他在今屆中委和候補中委皆不入。

另一方面，兼任人行黨委書記、銀保監主席兼黨委副書記的郭樹清現年66歲，2017年出任銀監會主席，在2018年與保監會合併後出任銀保監首任主席，他自2012年已擔任中央委員。主管經濟的副總理劉鶴也未進入今屆中委，惟他已屆70歲的退休年齡。

易綱出任人行行長期間加快利率改革，並沿用前行長周小川的穩健貨幣政策。ING集團大中華首席經濟學家彭藹嬈表示，人行和銀保監官員可用其專業知識向中央政府提出建議，不過決策則由中央制定，易綱和郭樹清任內行事與國策保持一致，因此即使兩人離任，也不會改變現有人行和銀保監的政策。