人行行長銀保監主席不入中委料換人 分析：政策不變

中證監主席易會滿入選中委

易綱現年64歲，在2018年兩會後接任周小川擔任人行行長，他在2017年十九大當選中央候補委員，未有如前任般擔任中委，他在今屆中委和候補中委皆不入。

另一方面，兼任人行黨委書記、銀保監主席兼黨委副書記的郭樹清現年66歲，2017年出任銀監會主席，在2018年與保監會合併後出任銀保監首任主席，他自2012年已擔任中央委員。主管經濟的副總理劉鶴也未進入今屆中委，惟他已屆70歲的退休年齡。

易綱出任人行行長期間加快利率改革，並沿用前行長周小川的穩健貨幣政策。ING集團大中華首席經濟學家彭藹嬈表示，人行和銀保監官員可用其專業知識向中央政府提出建議，不過決策則由中央制定，易綱和郭樹清任內行事與國策保持一致，因此即使兩人離任，也不會改變現有人行和銀保監的政策。