聯儲局傳討論放慢加息 美股升逾2%

【明報專訊】有「聯儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos上周五報道，聯儲局在11月再度加息0.75厘後，會討論在12月放慢加息幅度至0.5厘，並向公眾解釋放慢加息步伐的計劃。消息帶動美股向好，道指上周五升超過700點，並以近全日高位收市，報31,082點，升2.47%或748點；標指收市報3752點，升2.37%；納指收市報10,879點，升2.31%。
一周累計以納指表現最佳，升5.22%，道指及標指分別升4.9%及4.7%，三大指數上周升幅均是今年6月以來最佳的單周表現。個股方面，Snapchat母企Snap（美：SNAP）第三季收入差過預期，更預告第四季收入或錄得零增長，收市大跌28.2%至7.76美元；Netflix（美：NFLX）盤前公布季績勝預期，收市升8%至289.57美元；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市報214.44美元，升3.45%。
此外，本周將有多隻重磅科網股公布季績，Meta（美：META）上周五收市跌1.16%，Alphabet（美：GOOGL）則升1.16%；蘋果公司（美：AAPL）亦升2.7%。
歐洲股市個別發展，英國富時指數升0.37%；法國CAC指數跌0.85%；德國DAX指數亦跌0.29%。
恒指夜期上周五收報16,376點，升191點，較恒指收市高水165點，成交27,257張。港股ADR比例指數收市報16,436點，升1.37%，匯控（0005）ADR收市折合報42.73港元，較港收市價升2.85%；美團（3690）ADR收市折合報145.22元，較港收市價升2.56%。