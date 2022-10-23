moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

聯儲局傳討論放慢加息 美股升逾2%

標籤：經濟

【明報專訊】有「聯儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos上周五報道，聯儲局在11月再度加息0.75厘後，會討論在12月放慢加息幅度至0.5厘，並向公眾解釋放慢加息步伐的計劃。消息帶動美股向好，道指上周五升超過700點，並以近全日高位收市，報31,082點，升2.47%或748點；標指收市報3752點，升2.37%；納指收市報10,879點，升2.31%。

納指上周升逾5%

一周累計以納指表現最佳，升5.22%，道指及標指分別升4.9%及4.7%，三大指數上周升幅均是今年6月以來最佳的單周表現。個股方面，Snapchat母企Snap（美：SNAP）第三季收入差過預期，更預告第四季收入或錄得零增長，收市大跌28.2%至7.76美元；Netflix（美：NFLX）盤前公布季績勝預期，收市升8%至289.57美元；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市報214.44美元，升3.45%。

此外，本周將有多隻重磅科網股公布季績，Meta（美：META）上周五收市跌1.16%，Alphabet（美：GOOGL）則升1.16%；蘋果公司（美：AAPL）亦升2.7%。

歐洲股市個別發展，英國富時指數升0.37%；法國CAC指數跌0.85%；德國DAX指數亦跌0.29%。

恒指夜期高水165點

恒指夜期上周五收報16,376點，升191點，較恒指收市高水165點，成交27,257張。港股ADR比例指數收市報16,436點，升1.37%，匯控（0005）ADR收市折合報42.73港元，較港收市價升2.85%；美團（3690）ADR收市折合報145.22元，較港收市價升2.56%。