大行擬棄打包售馬斯克購Twitter債務

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（美：TWTR）的交易將於當地時間周五（28日）前完成，《華爾街日報》引述知情人士稱，由於市場風險胃納減弱和Twitter業務表現惡化，早前承諾為收購提供融資的摩根士丹利、美銀以及巴克萊等銀行，放棄將全部130億美元融資打包為債券出售，而是保持在其資產負債表，直至有更多投資者感興趣，以免蝕本出售。
報道指出，相關銀行早在今年4月已簽署協議，會為馬斯克收購Twitter所需資金供債務融資，銀行最初計劃尋找第三方投資者，例如債券資產管理公司及共同基金參與，按照槓桿收購的慣例借出資金。不過，由於美國利率上升及經濟衰退預期日益加劇，打擊投資者對高風險貸款及債券的興趣。知情人士又稱，投資者關注Twitter業務正在惡化，馬斯克過去也批評Twitter虛報業務情况和虛假帳戶數量。
由於馬斯克需在10月28日前完成收購，目前不能保證他會否堅持，或出現其他意外。一般而言銀行需要數周向第三方投資者推銷相關債務，即使現時銀行有意出售，亦沒有足夠時間處理。不過知情人士稱，完成收購後若市場條件有改善，銀行希望可在明年前出售Twitter的部分債務，現時銀行亦在討論如何將債務分割成不同的部分，以便對冲基金投資者或放貸者更容易接受。
此外，券商Wedbush指出，馬斯克仍在尋找資金收購Twitter，他提高自行出資的金額，或需要再沽50億美元至100億美元特斯拉股票來集資，對特斯拉股價帶來壓力。