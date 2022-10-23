歐民眾燒木取暖 威脅森林生態

資料來源：Euronews、Politico、紐約時報

面對能源價格攀升，中歐和東歐的伐木問題正變得嚴重。主要依賴進口天然氣的匈牙利，8月取消了受保護森林免受砍伐的規定，意味一些原本非法的伐木活動合法化。歐盟委員會發言人表示，這項新規「可能違反歐盟規定」，將密切關注新規的影響。綠色和平匈牙利分部的生物多樣化活動家Katalin Rodics指出，匈牙利的森林已因今夏的極端高溫天氣而受到傷害，形容砍伐受保護森林的做法「非常具破壞性」。

WWF：寬伐木限制 或加劇非法採伐

在羅馬尼亞，逾一半人口已用木材取暖，政府限制了柴價，以降低取暖成本，但這可能會吸引更多人轉用木材。世界自然基金會（WWF）警告，新措施可能會加劇非法採伐。羅馬尼亞此前已因未能杜絕在歐盟「Natura 2000」自然保護區的非法採伐，被歐盟啟動法律程序。

此外，拉脫維亞政府已批准砍伐樹齡較低的樹木，而立陶宛環境部已要求國有林業公司增加採伐，以增加生物質（biomass）能源供應。

環保組織波蘭霧霾警報（Polish Smog Alert）發言人Piotr Siergiej指出，很多波蘭人正忙於砍樹，以收集足夠的木材過冬。由於煤炭可能短缺，該國約200萬個家庭可能缺乏燃料。波蘭的執政法律與公正黨（Law and Justice）領袖羅斯瓦夫‧卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）鼓勵民眾，除車軚等燃燒時會釋出有害氣體的物質，什麼也可以燒來取暖。

多了人燃燒木材，連柴價也飈升，部分木柴倉庫的客戶輪候名單已排到明年。在多數家庭依賴木材取暖的保加利亞，木柴價格漲了1倍，每立方米的價格接近100歐元（約765港元）。

一些政府機構對非法採伐表示擔憂，預計部分人會到森林砍木，以降低燃料費用。匈牙利關注空氣質量組織「空氣工作小組」（Levegő Munkacsoport）項目經理Judit Szegő 稱，如果普通民眾在砍伐樹木後不久就拿來燒，木材會含有大量水分，在燃燒時會產生有害物質。

歐英每年因空污致2066億健康成本

根據歐洲公眾健康聯盟（European Public Health Alliance）今年早前發布的研究數據，在家中燃燒化石燃料和木材取暖所造成的空氣污染，每年給歐盟和英國社會造成270億歐元（約2066億港元）的健康相關成本。

此外，增加伐木也可能令氣候問題惡化。對歐盟國家來說，森林是儲存二氧化碳的主要天然「倉庫」。根據歐洲議會的數據，歐盟森林每年吸收的溫室氣體，相當於歐盟溫室氣體排放總量的7%。

今年5月，歐洲議會環境、公共衛生和食品安全委員會建議修例，將直接取自森林的木材，剔出歐盟可再生能源指令（EU Renewable Energy Directive, RED）。然而，歐洲議會在9月中投票否決修例建議。不過歐洲議會議決，將逐步下調木材在可再生能源中所佔的比例。

Martin Pigeon警告，在政府採取必要措施，降低整體能源消耗前，一些伐木活動是無可避免。他建議政府斥資改善家居隔熱，以減少冬季取暖的燃料消耗，並避免資助利用生物質能源發電的企業，以免鼓勵砍伐活動。

木柴木屑顆粒價按年倍升

歐洲生物質能協會（Bioenergy Europe）指出，以鋸木碎屑等壓縮製成的木屑顆粒（Pellets）取暖，不會影響到森林的可持續性。愛沙尼亞森林和木材工業協會負責人Henrik Välja指出，以廢棄木料等取代化石燃料，應被視為一種潛在的能源解決方案。不過木屑顆粒的價格近期也飈升。在法國，每噸木屑顆粒的價格漲至600歐元（約4600港元），幾乎較去年漲價1倍。

（企業地球村）