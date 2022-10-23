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木材歸類可再生能源 實際碳排放量高

標籤：經濟

【明報專訊】歐盟可再生能源指令（EU Renewable Energy Directive, RED）在2009年通過，將原生木材等生物質（biomass）歸類為可再生能源，可享有政府補貼。在RED通過前，歐洲基本上沒有能源來自生物質，如今卻發展成年收入達到100億美元的產業。部分原本燒煤的歐洲發電廠，近年降低以煤發電的比例，改為燃燒木材。歐盟現在生產的可再生能源，約六成來自生物質能源。

歐燃煤發電廠近年改燒木材

有別於石油或煤炭，樹木可以再生，並從空氣吸收導致地球變暖的二氧化碳。當一棵樹被砍下作燃料，林木企業會重新栽種一棵新樹，以吸收那棵被燒掉的樹所產生的碳排放量。

不過，新樹要完全吸收這些二氧化碳，需要數十年，以至一個世紀，在此期間釋放的二氧化碳會導致全球變暖。燃燒木材產生每吉焦（GJ，能量計算單位，每吉焦相當於10億焦耳）的碳排放量，比燒煤高（見圖）。

此外，根據歐盟的原則，生物質能源的碳排放量是零，因此燃燒木材實際產生的碳排放量，不會計入歐盟減少溫室氣體排放的承諾。

歐盟當燒木碳排放是零

雖然歐洲議會的環境、公共衛生和食品安全委員會此前建議修例，將直接取自森林的木材，剔出可再生能源指令，但被歐洲議會在9月中否決。

以瑞典為首的10個歐盟成員國曾警告，一旦直接砍伐的木材不再被歐盟認可為可再生能源，歐洲可能難以在2030年實現溫室氣體排放量較1990年水平減少55%的目標。原生木材被視為可再生能源，將有助歐盟達成2030年將可再生能源使用比例，提升至45%的目標，並有助歐盟在2050年實現碳中和的願景。

去年，歐洲生物質能源首次在沒有政府資助下實現盈利，令外界憂慮木材行業蓬勃發展。政策誠信伙伴關係（Partnership for Policy Integrity）的生態學家Mary S. Booth指出，燃燒木材會釋放二氧化碳，這是「基礎物理學」。

（企業地球村）