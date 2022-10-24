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三分鐘熱度的CMO工作

我承認形容CMO(首席營銷官)職位在公司内只屬三分鐘熱度是有點誇張，但根據統計CMO的工作年期平均不過三年卻是事實。更殘酷的事實是有八成的CEO根本對CMO不信任或是不重視他們的工作。做營銷高層，一人之下萬人之上，卻是表面風光有苦自己知。

CMO畢竟是個銜頭，還有其他職位名稱包括Marketing VP、Director、Senior Director、Head of Marketing等五花八門，還不是營銷甚至營運和銷售也要樣樣皆通，這類營銷高管的經驗，往往是踏實的從基層做起，CMO的M - Marketing營銷經驗是豐富，有時還會補足一下最新的數碼營銷，卻缺了營銷經驗是，只能是補足一下最新的數碼營銷，卻忽略了欠缺了C和O。

CMO是個有趣的職銜，全寫是請Chief Marketing Officer，我為何說他們欠缺了C和O就是Chief和Officer的概念，無獨有偶，這個我跟Samantha Leal在LinkedIn寫到的英雄所見略同。營銷高管，除了營銷技能，也需要更多領導和執行力。

感染跨團隊向前

Chief領導就是帶領溝通和感染。領導不能單單解決目前問題，做營銷管理需要多看一兩年要走的路，更需要結合對營銷科技知識策劃公司和團隊長遠走的路。要感染的不單止於營銷團隊，老闆CEO當然要顧及，橫向其他團隊的主管也得着力。我聽得太多好點子有實力的團隊，往往受制於其他協作團隊。大好的鴻圖大計，要是技術部門一句不能做，這盆冷水足夠弄熄全個營銷團隊的雄心壯志。

數碼科技轉型

O就是Officer，也是組織、執行和轉化。大家都知道但是傳統營銷行不通，數碼營銷甚至已經成為不少業務的主軸。這個轉變其實內部組織也有需要變陣成獨立的數碼營銷部門，還是融合在整個營銷團隊，不同公司文化和架構有不同考量，但是因為山頭主義能不變就不變，最後都不會有好結果。也隨着數碼營銷流行，公司的技術基建和政策也需要隨之改變。這等等都超越單單管理一個營銷團隊。

或許你的職銜不是CMO，也可能只是營銷小薯又或是公司老總，CMO三個字可提醒我們要做好企業營銷，也要同時做好領導和執行。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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