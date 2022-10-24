GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市

明報記者 鄧偉忠

據納斯達克網站資料顯示，除今年下半年掛牌瘋狂爆升的尚乘數科（美：HKD）、智富融資（美：MEGL）外，過去半年尚有至少5家辦公室設在本港的中小企申請到美國上市（見表），其中業務主要集中於馬來西亞船用燃料貿易商信邦聯合（CBL International），去年就先後於3月及9月以Banle International的公司名申請在GEM上市，惟均以失效告終，最後一次申請在今年3月宣告失效後，公司才以信邦聯合名義在8月申請在美國納斯達克上市，集資1800萬美元（約1.4億港元）。

GEM改革未成功 上市申請難批

至於其餘4家公司方面，個別從事業務與過去在港大量上市的中小企類似，例如，Junee主要透過子公司奧思（OPS Interior Design）在港從事室內設計業務，該公司目前正由GEM上市的WAC Holdings（8619）持股約23.4%；以及從事機電工程業務的宏利營造。

事實上，本港監管機構數年前開始嚴厲打擊「啤殼」活動，其中，被視為啤殼重點的GEM自2021年1月以來，已經有接近兩年時間未有批准企業上市，其間有23宗上市申請失效，4宗由企業自行撤回。雖然港交所未有明確表態，但市場普遍理解，在GEM確定改革方向確立前，將難以批核任何上市申請。

有不願具名中資投行前高層透露，據他了解有部分此前研究在GEM上市，甚至有些已曾遞交上市申請的中小企業，已轉為研究在美上市。他指出，過去兩年有關GEM的上市申請，全部未能突破上市部的答問階段，只有申請失效或自行撤回兩個結果。

投行：已花不少成本 「一定要上市」

他指出，不少企業除有融資需要外，更實際的問題是在申請階段已花費不少成本，「基本上一定要上市」，因此才改為在美國上市。據他了解，不少面對同樣問題的企業正在研究或籌備階段，相信稍後或有更多曾研究在港上市的內地、香港，甚至近年增長不少的馬來西亞中小企業，改為申請在美上市個案。