moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）上周發表上市改革諮詢，其中已「荒廢」近兩年的創業板（GEM）改革仍未有定案，或令不少中小企改為赴美「覓食」。據了解，近期部分原擬在港上市的中港細價股，在中小企上市集資渠道繼續受阻下，研究赴美上市集資。翻查資料，以8月申請在美上市的信邦聯合為例，去年曾兩度在港申請於GEM上市不果。有業界人士透露，目前仍有不少面對類似情况的中小企正研究赴美，估計稍後或有更多同類個案出現。

明報記者 鄧偉忠

據納斯達克網站資料顯示，除今年下半年掛牌瘋狂爆升的尚乘數科（美：HKD）、智富融資（美：MEGL）外，過去半年尚有至少5家辦公室設在本港的中小企申請到美國上市（見表），其中業務主要集中於馬來西亞船用燃料貿易商信邦聯合（CBL International），去年就先後於3月及9月以Banle International的公司名申請在GEM上市，惟均以失效告終，最後一次申請在今年3月宣告失效後，公司才以信邦聯合名義在8月申請在美國納斯達克上市，集資1800萬美元（約1.4億港元）。

GEM改革未成功 上市申請難批

至於其餘4家公司方面，個別從事業務與過去在港大量上市的中小企類似，例如，Junee主要透過子公司奧思（OPS Interior Design）在港從事室內設計業務，該公司目前正由GEM上市的WAC Holdings（8619）持股約23.4%；以及從事機電工程業務的宏利營造。

事實上，本港監管機構數年前開始嚴厲打擊「啤殼」活動，其中，被視為啤殼重點的GEM自2021年1月以來，已經有接近兩年時間未有批准企業上市，其間有23宗上市申請失效，4宗由企業自行撤回。雖然港交所未有明確表態，但市場普遍理解，在GEM確定改革方向確立前，將難以批核任何上市申請。

有不願具名中資投行前高層透露，據他了解有部分此前研究在GEM上市，甚至有些已曾遞交上市申請的中小企業，已轉為研究在美上市。他指出，過去兩年有關GEM的上市申請，全部未能突破上市部的答問階段，只有申請失效或自行撤回兩個結果。

投行：已花不少成本 「一定要上市」

他指出，不少企業除有融資需要外，更實際的問題是在申請階段已花費不少成本，「基本上一定要上市」，因此才改為在美國上市。據他了解，不少面對同樣問題的企業正在研究或籌備階段，相信稍後或有更多曾研究在港上市的內地、香港，甚至近年增長不少的馬來西亞中小企業，改為申請在美上市個案。