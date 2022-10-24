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港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」

標籤：經濟

【明報專訊】香港航空在英國法院的債務重組聆訊明日（25日）開審，有不願透露身分的永續債債權人向本報透露，有約半數永續債債權人對港航僅提供5%的回收率表示不滿意及擬提出反對，並稱連同指定時段的表現分派，合計回收率最樂觀才達10%。令他們更不滿是，曾向港航拋出債轉股方案，惟不獲理會。由於港航使用英國法院處理重組無抵押債，只要取得75%整體債權人同意便能按例通過重組方案，令佔少數的無抵押債權人被迫妥協接受低回收率，他們憂慮此例一開，恐變相繞道英倫依法逃債事件將陸續有來。

會否「債轉股」 港航：不便透露

本報其後向港航查詢會否給予永續債債權人「債轉股」的選項，港航回覆：「重組計劃仍在進行中，現正跟個別債權人和供應商落實適切的解決方案，有關內容屬商業機密，現階段不便透露詳情。」

港航上月對外公布其300.69億元的債務重組聲明，當中向永續債債權人先償還本金額的2.5%，即約1707.5萬美元。其後港航在本月13日宣布將2.5%提升至5%， 即約4511.15萬美元。有不願透露身分有永續債債權人透露，在英國審理的300.69億元的債務重組計劃，當中無抵押貸款167.97億元佔56%，關鍵租賃公司67.1億元佔22%，永續債65.62億元佔22%。前兩者債權人包括國家開發銀行和飛機租賃公司。

該永續債債權人聲稱，現時有約半數永續債債權人反對方案，約相當於今次重組方案的12%。他們認為5%回收率「太低」，並續指未獲港航邀請參與債務重組條款討論，一直均處於「被通知結論狀態」。他亦指港航未就重組方案公開招標找來其他投資者，處理過程亦欠透明度。另一名不願透露身分的永續債債權人透露，儘管反對亦「無力阻止」，因為港航使用英國法例重組無抵押債，最終只需取得75%整體債權價值的持有人同意，即可無視少數債券人的反對。他們擔憂是次案件會成為先例，因為在該等債權人眼中有關做法恍如逃債。

業界形容 重組方案如「大石砸死蟹」

有熟悉企業及債務重組的企業融資界人士形容，港航提供的債務重組方案，對無抵押債及永續債債權人而言，除非「什麼都不要」，否則只能接受5%現金回收率方案，形同「大石砸死蟹」，僅較早年太元集團（現稱「大唐西市」（0620））的回收率稍好。他料港航或需要留意，若有銀行持有永續債，一般而言他們未必願意在低回收率下「投降」，或需要考慮改善條款。他又指，無抵押債權重組，很多時會設有「債轉股」條款，並非只限授予有抵押債權人，但這亦只能視為「甜品」而已，只求「買個希望」可回收多一點債務，他亦曾見有債權人取回股權後，最終所得有限。