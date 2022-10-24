匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半

去年匯控宣布出售法國零售業務，公司預期會在下半年產生21億美元的一次性除稅前虧損，有機會在本季列帳基準利潤反映，加上美元急升對英國等市場收入有匯兌影響等，或令列帳基準利潤與經調整利潤有較大分別。

或增加預期信用損失撥備

市場預期匯控第三季列帳基準收入按年增1.22%至121.58億美元，其中淨利息收入佔81.91億美元，按年上升23.92%。花旗報告認為，因應美國聯儲局和英倫銀行加息取態更為進取，料今明兩年淨利息收入可分別增至320億美元和400億美元，高於匯控指引的310億美元和370億美元。

不過，因應為宏觀經濟不確定增加，匯控或會增加預期信用損失撥備，預期至第三季信貸成本，即信貸損失撥備佔平均貸款額，會由今年中期的21點子升至33點子，高於該行中期給予的30點子指引，至明年則進一步升至45點子。

花旗亦指出，匯兌不利影響、重組成本和所持債券市值下跌，也會降低匯控資本水平。該行上調今年至2024年度每股盈利7%至8%，不過因為加息帶動市場無風險利率上升，推高股本成本（Cost of Equity），因此將目標價由66.3元降至56.6元，惟維持「買入」評級。

高盛維持「買入」評級 目標價77元

高盛則指出，匯控資金壓力小而市場利率快速上升，該行香港和英國市場將利率上升傳遞至客戶的能力高於預期，因此預期匯控第三季淨息差將好過預期，按季可上升0.19厘至1.54厘。該行在9月上調港元最優惠利率，雖然宏觀經濟和貸款需求疲軟，但該行在吸取存款能力好過預期，可帶動較佳的淨息差增長。

不過淨利息收入以外，高盛認為匯控在其他業績表現不會有驚喜，股票等資本市場疲軟，預期非利息收入將保持疲軟，同時信貸損失撥備將按季增加。營運支出則如指引在今年持平，明年上升2%。該行高盛維持匯控「買入」評級，目標價為77元。