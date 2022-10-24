諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底

明報記者 葉創成

在美國，具份量的經濟學家享有崇高社會地位及影響力，並且可以出任財金高官，例如現任財長、上任聯儲局主席耶倫便是經濟學家。而耶倫的丈夫、經濟學家George Akerlof、與另外兩名經濟學家Michael Spence及Joseph Stiglitz在2001年更曾憑着「信息不對稱理論」（Asymmetric Information Theory）一起獲得諾貝爾經濟學獎。在近月全球政經形勢及金融市場變幻莫測之際，Michael Spence近日出席「格林威治經濟論壇」（Greenwich Economic Forum）時分享了他對美國經濟及股市、歐洲及中國經濟的最新看法，值得讀者重視。

美經濟軟着陸需時 待出現新平衡

被主持人問及，假如自己是聯儲局主席鮑威爾時，目前會如何制定美國貨幣政策？Spence首先表示，他將會辭職，隨即補充這只是開玩笑，在記者看來，這也反映了鮑威爾及聯儲局現時面對的困局。

Spence指出，在目前美國通脹高企的環境下（見圖1），聯儲局貨幣政策首要目標是令通脹回落，而同時亦要避免經濟出現大幅下滑，實現軟着陸，而關鍵的是，到底需要多少時間才可實現此軟着陸，他個人認為需要的時間不會短，可能長達2至3年，屆時經濟才會出現新的平衡：「當出現新的平衡令通脹回落，我們也將會處於另一個世界，不論對個人、企業或投資者來說，也會與之前的情况並不一樣。」

歐經濟更弱通脹更高 處境極困難

被主持人問及，美股經過6至9個月的調整後，目前估值大概處於過去10年平均水平（見圖2），在現時的經濟環境下，是否具備投資價值呢？Spence認為，由於美國經濟短期挑戰重重，雖然美股估值處於10年平均水平，假如美股日後再展跌浪，他並不感到意外。他續說，他預測美股仍然有進一步下跌的空間，估計可能需要調整12至18個月。

值得注意的是，過去多次成功預測聯儲局政策方向的《華爾街日報》上周估計，即使聯儲局在11月議息會議仍將再加息0.75厘，但可能會在12月縮小加息幅度，帶動美股三大指數全周顯著做好，道指、標指及納指分別勁升4.89%、4.74%及5.22%。但假如Spence上述的預測正確，聯儲局未來一段時間仍會以遏抑通脹作為首要任務，則美股是次反彈未必會持久。

另外，Spence指出，目前歐洲央行所面對的情况比美國聯儲局困難得多。Spence解釋，聯儲局目前是在美國經濟強勁的環境下，收緊貨幣政策以遏抑通脹，實現軟着陸的機會較大；作為比較，歐洲經濟近年一直增長乏力，而且在能源供應上也不像美國一樣自給自足，再加上隨着美國聯儲局大幅加息，美元轉強，歐元兌美元已穿「一算」的逾20年低位，這也會為歐洲帶來輸入性通脹，總括而言，在現時歐洲通脹飈升的情况下，歐洲央行如何可以令通脹受控，同時也不致於「殺死」經濟，他認為實屬非常、非常困難。

與Spence一起在2001年獲得諾貝爾經濟學獎的Joseph Stiglitz屬「中國通」，在2005年至2018年每年均會向中國政府提供經濟政策建議，而Spence也是中國專家。

中國經濟潛力佳 觀望政策變化

被主持人問及對中國經濟前景有何看法時，Spence回應，在過去的一段長時間，中國做對了很多事情，現已晉升為高收入國家，當中包括在教育、科學、技術、資本市場及國家發展上均有長足的發展，尤其是國企、民企及經濟發展上取得良好的平衡，具備一大批富有活力的民企。Spence表示，中國近年在防控疫情、調控房地產及監管科技企業上的政策上有改善的空間，若日後這些政策出現調整，他相信中國經濟增長潛力將會得到更好的釋放。

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