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DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現

【明報專訊】DWS首席投資策略師Björn Jesch認為，經過過去幾星期全球主要市場債息顯著上漲，一些債券開始重現投資吸引力：「債市這樣高的波幅，息率再明顯地上升，應該不會繼續出現，只要當此方向出現扭轉，價格便會獲得支持。」Jesch補充，目前全球債市估值普遍已吸引，若市場進一步被拋售，代表着更好的吸納機會。

Jesch指出，對於全球大部分地區來說，地緣政治風險高企及難以預測，通脹仍處於高位，將令明年GDP增長明顯低於今年，而中國是少數的例外，原因是中國GDP今年增長相對疲弱，明年的比較基數亦較低。

料聯儲局2024年前不減息

歐美通脹方面，Jesch預測今年見頂， 明年將逐步回落，但在可見將來料難以重返過去10年的低水平。因此，他估計聯儲局短期仍會積極收緊貨幣政策，包括在下月議息會議加息0.75厘，而目前該行相信，當局在2024年前亦不會減息。換言之，美國聯邦基金利率上端在下月由3.25厘加息0.75厘至4厘後，未來逾一年仍會維持在此高位。

Jesch續說，歐洲也面對通脹高企的問題，雖然歐洲央行過去數月的加息步伐比美國聯儲局審慎，但他相信，歐洲央行未來一段時間會更積極加息。

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