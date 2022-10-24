DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現

Jesch指出，對於全球大部分地區來說，地緣政治風險高企及難以預測，通脹仍處於高位，將令明年GDP增長明顯低於今年，而中國是少數的例外，原因是中國GDP今年增長相對疲弱，明年的比較基數亦較低。

料聯儲局2024年前不減息

歐美通脹方面，Jesch預測今年見頂， 明年將逐步回落，但在可見將來料難以重返過去10年的低水平。因此，他估計聯儲局短期仍會積極收緊貨幣政策，包括在下月議息會議加息0.75厘，而目前該行相信，當局在2024年前亦不會減息。換言之，美國聯邦基金利率上端在下月由3.25厘加息0.75厘至4厘後，未來逾一年仍會維持在此高位。

Jesch續說，歐洲也面對通脹高企的問題，雖然歐洲央行過去數月的加息步伐比美國聯儲局審慎，但他相信，歐洲央行未來一段時間會更積極加息。

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