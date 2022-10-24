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達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損

【明報專訊】受西方飲食文化影響，相信叫外賣Pizza回家開大餐已成為不少人日常生活的一部分。全球最大披薩公司達美樂披薩（紐約：DPZ）的中國獨家許經營商達勢股份（DPC Dash）計劃來港上市。集團近年於內地急促擴張，三年多時間內地門店數目增長近1.9倍至547間。急速的擴張計劃換來的是虧損年年，但至少在門店經營層面計，集團已成功扭虧，現階段先燒錢搶市場似乎是集團首要策略。

撰文 旻晞

達勢是達美樂披薩在中國大陸、香港及澳門的獨家特許經營商，但截至目前為止，所有門店位於內地，港澳未見影踪。以2021年收益計，集團為內地第三大披薩餐廳，市佔率3.6%，與首名的必勝客（37.4%）及次名的內地品牌尊寶比薩（6%）仍有一段距離。

2010年法國家族信託控制的Good Taste Ltd，收購了達美樂在北京、天津、上海、江蘇及浙江的特許經營商，並組成目前的達勢，至2017年與達美樂續簽總特許經營協議，特許經營區域擴大至整個中國大陸、香港及澳門，初步期限為期10年，其中達勢可選擇續期額外兩個10年。值得留意是，達美樂先後於2020年及2021年亦有向達勢注資，涉及8910萬美元，令達美樂持股量達15.66%，僅次於大股東Good Taste的37.28%。

急速燒錢擴張 追趕必勝客

2017年達勢取得全中國獨家特許經營權後集團開始全力擴張業務，並請來麥當勞前特許經營副總裁王怡出任首席執行官。集團門店數目由2019年的268家急增至目前最新的547間，全部門店為直營門店。

集團致力急速擴張，旨在要短時間盡快搶店市佔率，事關內地披薩市場（內地稱「比薩」）仍處初期的高增長階段，尤其外賣市場。根據弗若斯特沙利文報告預計，市場規模將由去年的364億元（人民幣．下同），增至2026年將的689億元，複合年增長率為13.6%；同期外賣披薩市場複合年增長率更達19.9%，佔整個披薩市場的64.3%。

針對市場的特色，達勢透過盡快擴充門市網絡，以便追趕內地龍頭必勝客及尊寶比薩，據最新數據，兩家公司於內地經營店分別大約為2700及1600家，是達勢的倍數計。達勢指，已制定計劃於今明兩年分別開設120間（79間已開業）及180間新店，至少至2025年仍會繼續快速地開設新店。

疫下收入保持高雙位數增長

網絡覆蓋急速擴張，令集團往績收入保持高速增長（見圖），即使2020年及今年上半年受內地疫情影響，收入仍保持高雙位數增長，因疫情期間外賣收益相對平穩。去年集團客戶會員達610萬人，有73%收入來自外賣訂單，遠高於行業的49%比率。外賣收入比重高，有助拉低每門店的成本對收入比，提升每店盈利能力。於2019年、2020年、2021年及截至2022上半年，集團分別錄得4.4%、4.0%、9.2%及9.2%的門店層面的經營利潤率，可見去年起門市盈利能力大幅提升。

不過，急速擴張的反面，便是前期投資巨大，令集團至今帳面仍然虧損。達勢目前門店網絡中新店及新增長市場（即北京及上海以外城市）的門店佔比較高，拖低整體平均收益。從附表可見，於北京及上海以外的門店日均營業額遠低於北京上海等門店。礙於上述原因，集團預計今年全年仍將錄得虧損。

去年經調整EBITDA扭虧

此外，單計在經營層面，按經調整息稅折舊攤銷前盈利（經調整EBITDA）計，集團去年其實已成功扭虧；在經營現金流亦見明顯改善，不再「一面倒出血」。去年集團經營活動所得現金淨額達3.32億元，按年大增2.2倍。反映了上文提及每家門店盈利能力的改善。

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