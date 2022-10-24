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Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道

【明報專訊】由直接進口咖啡豆批發、烘焙以至是咖啡店一應俱全的咖啡連鎖品牌Alchemy創辦人羅匡成受訪時表示，小時候在澳洲長大，回港後無法尋回當地優質咖啡風味，決心成立品牌，直接前往產地與咖啡農洽談、採購，更好控制成本，再逐步推進至開設咖啡店，與港人分享各種咖啡風味。

Alchemy最初業務以B2B批發咖啡豆為主，2012年再開設咖啡店「Espresso Alchemy」，至今已有3間分店，均位於人流暢旺的商場，而位於葵涌的烘焙工房亦設有概念店「Roasters Alchemy」。羅匡成表示，Espresso Alchemy最初在鰂魚涌開設地舖只400多方呎，概念不錯，惜面積較細，現時的分店已擴展至1600多方呎，除了咖啡亦提供食物。雖然咖啡熱潮盛行，不過羅匡成強調，Espresso Alchemy發展不會極進取，而是留意時機「行得通會前進」，若時機合適就會毫不保留地前進。

咖啡期貨倍升 店舖加價輕微

咖啡期貨近年屢創新高，羅匡成直言，除了船運價格大漲影響各行各業，成本與產地的政治因素、天氣環境更息息相關。例如Alchemy部分咖啡豆的原產地埃塞俄比亞，自2020年爆發內戰，影響咖啡豆出貨；巴西去年出現寒流，咖啡失收等，是其他行業甚少接觸的事情。

他續稱，公司與咖啡農關係緊密，在咖啡期貨倍升情况下，亦可以合理調整價格，達至雙贏，店舖亦只輕微加價一元，對銷量影響不大。

他形容，港人在過去十年對咖啡的味道接受程度更高、更大膽，以往果仁味（Nutty）的咖啡最受歡迎，現時有更多人嘗試果香味（Fruity）咖啡，不再抗拒既定印象以外的味道，令市場更廣闊。