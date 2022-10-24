moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%

【明報專訊】隨着鋰電池的應用和需求愈來愈大，鋰金屬的消耗量每年都大升。由去年初至今，鋰金屬的價格已上升數倍。要解決鋰金屬缺口問題，除了增產，另一個方法就是延長鋰電池的壽命。有初創公司就研發出一種嶄新的導電添加劑，可以顯著延長鋰電池的壽命，成本又比市場現有的導電添加劑低得多。在鋰金屬需求和價格急升、未來極可能出現巨大缺口的情形下，這套技術的意義非同凡響。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

香港超碳納米科技有限公司共同創辦人黃超、阮慶東、秦萍表示，他們2018年在城市大學讀書時，開始研究以納米碳管作為鋰電池的導電添加劑。所謂「納米碳管」，是將一片石墨烯捲起來。至於石墨烯，則是單層二維蜂窩狀晶格結構的石墨薄片，每片只有一個碳原子那麼薄。

創辦人讀書時開始研納米碳管

現時市場上的鋰電池，其實普遍都已加入某些導電添加劑，藉以提升導電性和充放電穩定性，防止電極材料的活性物質脫落，從而延長壽命。

常用的導電添加劑包括：乙炔黑（Acetylene Black）、Super P、科琴黑（Ketjenblack）、氣相生長碳纖維（VGCF）、納米碳管等。但他們發現，這些導電添加劑的表現都不夠理想。

據他們測試，某款加入了Super P和Ketjenblack的鋰電池，在1000次完全充放電後，其儲電量會大跌至最初的38%。另一款加入納米碳管的鋰電池，在1000次完全充放電之後，其儲電量亦下跌至最初的51%。

他們研究出一種嶄新的導電添加劑，也是以納米碳管為基礎，但改用全新的生產方法。據他們測試，將這種嶄新導電添加劑加入鋰電池內，在1000次完全充放電後，其儲電量仍達最初的83%。

他們估計，就算在1500次或2000次完全充放電後，其儲電量仍維持在可接受水平。只不過，因為這種測試很耗時，訪問當日還未達到這麼多的充放電次數。

每克材料成本料低於2元人民幣

至於這種嶄新導電添加劑的生產技術，並不複雜，用電也不多。該公司借用城大實驗室試產，純度也超過99.5%。若只計算材料成本，每克還不到2元人民幣，只是傳統的納米碳管導電添加劑的一個零頭。

據悉，傳統方式是以多種高純度的金屬氧化物和金屬氫氧化物作為催化劑，令甲烷（CH4）、乙烯（C2H4）等氣體發生化學反應，來生產出納米碳管，這種做法成本很高。

該公司的方案使用一種全新催化劑，令苯（C6H6）等有機液體產生化學反應，生產出納米碳管。由於這種催化劑不用高純度，其成本會低很多。至於後期的納米碳管提純工作，則新舊方案都相差無幾。

今年1月份，這種製造納米碳管的新方法已取得一項美國專利，由城大持有。三人成立公司後，已獲得城大授權使用有關專利。該公司現正計劃在內地自行設廠，生產這種嶄新的納米碳管導電添加劑。他們透露，生產過程毋須很大地方，亦可以設計得相當自動化。若能籌集到數百萬元資金和租到廠廈單位，最快半年後就能夠量產。

獲城大投資100萬

三人相信，這種嶄新導電添加劑一旦量產後，將有很大需求。例如，更換電動汽車的鋰電池非常昂貴，動輒要數萬元。若在鋰電池加入了這種便宜的導電添加劑來延長其壽命，既可減低車主的負擔，亦有助紓緩鋰金屬的供不應求和價格急升問題。

現時，城大已同意向該公司投資100萬元。另外，香港和內地亦有一些投資者正在與該公司商討入股事宜。

[新經濟新天地]