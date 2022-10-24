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林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止

【明報專訊】在當前美元走強的情况下，美元兌日圓一度升至150以上，對上一次見到相關水平已經要數到1990年。過去一周，日本財務大臣鈴木俊一多次公開表示密切關注外匯市場，同時表明非常關注日圓持續單向波動。

日本9月才曾經干預匯價，市場對此仍記憶猶新，央行再有另一輪干預以支持日圓的揣測亦因此升溫。筆者仍認為，儘管相關的干預動作的確有機會暫時緩解日圓的下跌壓力，但由於美日貨幣政策始終存在着非常明顯的分歧，有關情况相信會繼續為美元兌日圓帶來上升壓力，一旦匯價升穿150.40的短期阻力位，相信後市將進一步向上，測試155附近的更強阻力。

美元兌日圓再破阻力可見155

另一邊廂，英鎊同樣短線面臨不少壓力。儘管英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）發表一系列聲明，扭轉之前已經宣布的大部分減稅措施，甚至卓慧思亦宣布辭任英國首相，但對英鎊兌美元幫助不大。事實上，卓慧思上任僅45天便宣布下台，令保守黨要在近三個月內選出第三任首相，增加了英國的政治不確定性。

同時，即使新任財相侯俊偉有望過渡至未來的新政府，但他表示或需要更痛苦地削減開支以平衡英國政府的預算。從基本面來看，即使短線英鎊能夠回升至接近公布預算案前的水平，亦可能只是因為市場低估了當地政局不穩對投資者的信心影響，以及經濟前景的損害程度。因此，雖然筆者同意英鎊兌美元有機會重新測試1.14，但仍會傾向在反彈過後看淡英鎊兌美元，其中1.10和1.07是關鍵的技術水平。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]