駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾

全年創科撥款逾70億 區塊鏈項目不足1%

2019年中成立的智慧政府創新實驗室，鼓勵政府部門更廣泛應用創新科技以改善公共服務。其網站顯示，現時尋找創科解決方案的政府部門僅有3個區塊鏈相關服務需求；而解決方案供應商則有14個，涵蓋教育、建築、法律及保安、工商業等超過20個應用領域，反映本港在不同行業都有應用區塊鏈技術的能力，但公共服務整體需求仍然較淡。

現時本港主要資助創科發展的4個基金，分別由創新科技署、科技園和數碼港來管理，合共提供超過70億元資助。去年，創新科技署的創新及科技基金核准的8505個項目當中，區塊鏈及分佈式分類帳技術相關的項目只有17個（15個為政府資助機構項目，兩個為私營企業項目），核准金額逾5400萬元，佔該基金年度撥款之1.4%。

今年初，本港有59間區塊鏈或加密貨幣相關初創公司，佔金融科技界初創公司總數接近四分一。但私營企業相關項目在上述基金資助比例卻佔不足1%，可見技術應用場景還有很大發揮空間。

降低收生門檻 培育本地人才

現時獲持續進修基金或僱員再培訓局認可的區塊鏈課程，對申請人的相關學歷及工作經驗均有一定要求。若年輕人有志投身創科行業但無相關學歷，只能依循需時較長的傳統培訓流程，才能逐步得到認可資格。

此外，現有課程未滿足行業實際需求，如區塊鏈課程只覆蓋應用層面的理論知識；編程類課程無涵蓋最新區塊鏈技術可用範圍等。導致出現學員具創新概念但技術層面能力不足，或擁有編程技術但無法將項目商業化的尷尬情况。從本會上屆黑客松（Hackathon）年紀最小的兩位14歲參賽者經驗得知，他們的編程技術只耗時數月從網上自學，但對技術的認知及應用程度並不遜高等教育學生。換言之年齡及教育程度不應成為學習區塊鏈技術阻力。

政府提供多項實習及獎學金，又撥款7億元推動中小學IT學習。若能擴展至區塊鏈及數碼資產，鼓勵籌辦技術與應用兼備的工作坊及比賽等，讓本港學生從更多渠道從小接受全面培訓，將興趣發展成專業，長遠有助培育出更多本地創科界人才。

政府可借鏡海內外服務供應商的現有技術及公共項目經驗，為各部門提高管理效率。例如：

．招聘：設立平台讓求職者提供資料及資歷認證，並允許相關部門在申請者同意下查核；

．活動統籌：通過技術應用，免卻提交紙本文件，減低人手輸入資料成本；

．撥款：以智能合約批出合資格撥款，同時追蹤款項的流向與使用；

．物業轉讓：在區塊鏈上申請按揭貸款和管理數碼身分，使交易流程更簡便。

區塊鏈應用多樣化 助港成智慧城市

總結以上各點，透過在不同範疇推行區塊鏈應用，均可為政府帶來正面效益。但顧及新技術曾為過去項目帶來挑戰，例如效能未必較傳統技術高和系統維護較複雜。因此推行時，不應旨在取代現有技術，反而是互補不足，為系統增值。特別在如今公務員流失率上升之際，適當使用區塊鏈技術有助紓緩人手緊張壓力，維持甚至提高部門服務質素，從多方面將香港變成一個便民利民的智慧城市。

香港數碼資產學會秘書長

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