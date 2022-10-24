何啟聰：首相辭職英鎊彈 匯控購26015

【明報專訊】港股上周五反覆偏軟，恒指高位曾升近80點至16,300點以上，低位曾倒跌逾140點，收市跌近70點，連跌3個交易日。恒指雖然暫守萬六點關，但仍於低位徘徊，加上大市成交再度縮減至不足1000億元，短線支持或下移至15,800點，向上則觀望重上10天線約16,625點的機會。科技股方向未明，騰訊（0700）上周五曾跌近1%，再跌至230.2元的逾5年低位，最多曾升逾1%至236元以上，收市微升。向上250元關口或已重建阻力，並留意230元會否是本輪調整的底部。
英國首相卓慧思請辭後，英鎊曾短暫反彈，不過匯豐控股（0005）上周五依然偏軟，收市微跌不足1%。向上留意上試45元的機會，40元關口或暫具支持。看好或可考慮匯豐認購證（26015），行使價48.53元，2023年3月到期，實際槓桿約9.4倍。相反看淡或可留意匯豐認沽證（26184），行使價33.95元，2023年3月到期，實際槓桿約6.6倍。
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