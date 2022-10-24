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摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501

【明報專訊】美國10年期國債息率突破4厘大關後進一步升至4.2厘，再創2008年以來新高。美股三大指數走勢反覆，當中對息口較敏感的納指反應較大，再次考驗11,000點關口。

除利率走勢外，市場密切注視多家大型科技股包括蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：FB）及Alphabet（美：GOOG） 等將於本周陸續公布季績，或會對大市走勢有一定影響。

如投資者希望於科技股業績期進場部署，看好可留意納指購（10648），行使價11,850點，實際槓桿7.3倍，2023年3月17日到期。做淡或對冲可注意納指沽（10501），行使價10,400點，實際槓桿5.4倍，2023年3月17日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]